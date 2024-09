Finale thriller, Piccoli stende il Parma: primo successo per il Cagliari

Il Cagliari espugna il Tardini grazie ad una rete di Piccoli nel finale di gara: primo successo per la formazione di Nicola

Sorride il Cagliari grazie a Piccoli: è un gol dell’attaccante nel finale a decidere una partita folle e regalare tre punti preziosi ai sardi.

La formazione di Nicola ottiene la prima vittoria in campionato e si stacca dall’ultimo posto in classifica, lasciato al Monza di Alessandro Nesta. Al Tardini la partita è piacevole e ricca di ribaltamenti di fronte: nel primo tempo i sardi hanno un approccio migliore e la conseguenza è la rete firmata da Zortea, dopo che il Var aveva annullato un gol a Mina per fuorigioco.

Nella ripresa il Parma prova a stringere di assedio la porta di Scuffet e il portiere dei sardi deve superarsi in un paio di occasioni per evitare il pareggio. Nulla può però al 62′ sulla conclusione di Man che ristabilisce la parità. È il momento migliore per la formazione di Pecchia che va a caccia della rete del vantaggio, esponendosi però al contropiede cagliaritano.

Serie A, Parma-Cagliari 2-3: cronaca, marcatori e classifica

Nicola decide di mandare in campo Gaetano e Marin ed è proprio il rumeno dieci minuti dopo il suo ingresso in campo a siglare la rete del vantaggio sardo.

Il Parma non ci sta e si tuffa nuovamente in avanti. Bernabé va alla conclusione da fuori, ma non trova il bersaglio. A cinque minuti dalla fine, rigore per i ducali: batte Hernani e Scuffet deve arrendersi. Partita finita? Niente affatto: palla a centrocampo e il Cagliari trova il nuovo vantaggio con la rete di Piccoli. È il gol decisivo: Parma espugnata, i rossoblù festeggiano il primo successo in stagione.

PARMA-CAGLIARI 2-3: 34′ Zortea (C), 62′ Man (P), 75′ Marin (C), 86′ Hernani rig. (P), 88′ Piccoli (C)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 13 punti, Juventus 12; Torino, Inter e Milan 11; Udinese, Lazio ed Empoli 10, Roma 9; Como 8; Bologna, Atalanta e Fiorentina 7; Verona 6; Cagliari, Genoa, Lecce e Parma 5; Venezia 4; Monza 3.