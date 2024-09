“Condotta offensiva”, UFFICIALE: mano pesante della Fifa, sei mesi di squalifica

La Fifa ha utilizzato il pugno duro nei confronti del presidente della Federcalcio: sei mesi di squalifica per condotta offensiva

Mano pesante della Fifa che ha deciso di sanzionare con sei mesi di squalifica il presidente della Federcalcio. È una vera stangata quella che ha deciso la Commissione Disciplinare della Federazione Internazionale che non ha fatto sconti dopo quanto accaduto nella recente manifestazione internazionale.

La squalifica riguarda l’ex attaccante dell’Inter ed attuale presidente della Federazione calcistica del Camerun Samuel Eto’o: per sei mesi non potrà assistere dal vivo a nessuna partita delle rappresentative nazionali del suo paese, sia maschili che femminili, di ogni categorie (quindi anche juniors). Questa la decisione dopo quanto accaduto durante il Mondiale Under 20 femminile ed in particolare per il comportamento tenuto da Eto’o nel corso degli ottavi di finale tra Brasile e Camerun.

Una partita che le ragazze sudamericane hanno vinto 3-1 ai supplementari e durante la quale Eto’o ha tenuto comportamenti non adeguati, stando alla decisione della Fifa.

Fifa, stangata per Eto’o: sei mesi di squalifica

Già al centro di diversi casi nel suo ruolo di presidente della Federcalcio camerunese, Samuel Eto’o è stato squalificato per sei mesi per aver violato gli articoli 13 e 14 del Codice Disciplinare della Fifa.

Nel primo caso si tratta degli articoli che sanzionano le condotte offensive e le violazioni dei principi del Fair Play. Nel secondo caso, invece, si tratta dell’articolo che riguarda la condotta scorretta di giocatori e ufficiali. Il comunicato della Fifa non chiarisce i comportamenti tenuti dall’ex calciatore che hanno portato alla squalifica: lo stop è partito da oggi, giorno in cui la sanzione è stata annunciata ad Eto’o e durerà, come detto, sei mesi.