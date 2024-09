Colpo Champions: il bomber sbarca in Serie A, la scelta è fatta

Nuovo appuntamento con la Champions League, l’occasione per vedere all’opera un bomber che tutti vorrebbero in Serie A: la scelta è fatta

Ci siamo messi alle spalle un turno di campionato piuttosto interessante, ma è già ora di tornare in campo, per una parte centrale della settimana che vedrà in palinsesto tutte e tre le competizioni europee dopo l’inizio ‘a scaglioni’. Dunque, appuntamenti da non fallire per le squadre nostrane in Champions League, Europa League e Conference League.

Sfide piuttosto significative in Champions per le cinque italiane impegnate. Si comincia domani con Bayer Leverkusen-Milan e con Inter-Stella Rossa. Entrambe a caccia della prima vittoria, le due milanesi, da provare a centrare a qualsiasi costo. I rossoneri devono riscattare la sconfitta dell’esordio con il Liverpool, mentre i nerazzurri, dopo il buon pari contro il Manchester City, devono capitalizzare il turno casalingo e i favori del pronostico.

Mercoledì, toccherà alle altre tre italiane. Nel tardo pomeriggio, l’Atalanta, reduce dal pari con l’Arsenal, sfiderà a Gelsenkirchen, in Germania, lo Shakhtar Donetsk. In serata, il Bologna vivrà l’emozione della trasferta in casa del Liverpool, mentre per la Juventus ci sarà, sempre fuori casa, l’ostacolo Lipsia, per provare a ottenere la seconda vittoria dopo quella all’esordio contro il Psv Eindhoven.

Dunque, tutte gare piuttosto intriganti e con avversari quotati e da non sottovalutare. Sfide che possono anche dare lo spunto per qualche importante colpo di mercato per la prossima estate.

Champions League, tentazione Sesko per la Juventus

Tra gli avversari delle italiane, i giocatori di alto profilo non mancano di certo. Per la Juventus, il pericolo numero uno si chiamerà Benjamin Sesko.

Lo sloveno, classe 2003, viene da una stagione con il Lipsia da 18 reti e in questa annata, in sette gare giocate, è già a 4 gol e 3 assist. Sarebbe lui, con la maglia bianconera, il colpo di mercato più intrigante tra quelli possibili tra gli avversari delle nostre squadre in Champions tra martedì e mercoledì. Nel sondaggio su ‘X’ di Calciomercato.it, il nome dello sloveno è stato votato dal 40% dei partecipanti. Meno preferenze per le eventualità Boniface al Milan (28%), Hincapie all’Inter (20%) e Xavi Simons alla Juventus (12%).