“Acquisto inutile”: bocciatura netta, Giuntoli finisce sotto processo

La Juventus torna alla vittoria contro il Genoa, ma non mancano le critiche: acquisto bocciato, Giuntoli sotto accusa

Nel segno del tre: dopo tre pareggi consecutivi, la Juventus torna alla vittoria e lo fa segnando ancora una volta tre gol. Era già successo nei precedenti quattro successi stagionali: contro Como, Verona e Psv Eindhoven, i bianconeri hanno portato a casa i tre punti segnando sempre tre gol.

Vittoria importante per Thiago Motta che ancora una volta ha fatto scelte che hanno sorpreso e fatto discutere. Fuori Cabal, dal primo minuto è stato schierato il giovane Rouhi, mentre ormai non è più una sorpresa la panchina di Douglas Luiz. Il brasiliano ha giocato titolare soltanto contro l’Empoli, mentre nelle altre occasioni ha racimolato pochi minuti in campo, restando tutti i 90 minuti in panchina contro il Napoli.

Una situazione che alimenta i dubbi sull’acquisto fatto in estate, uno dei più onerosi sulla carta del mercato bianconero, anche se nei cinquanta milioni complessivi sono inclusi anche i cartellini di Illing Junior e Barrenechea. Dubbi che sono espressi anche da un ex calciatore che ha messo sotto processo lo stesso Giuntoli: era davvero necessario acquistare il brasiliano?

Juventus, Giordano critica Douglas Luiz: “Inutile”

Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, ha parlato ai microfoni della ‘Rai’, mostrando dubbi sull’arrivo a Torino di Douglas Luiz.

In particolare l’ex calciatore ha evidenziato un aspetto non secondario: la somiglianza delle caratteristiche dell’ex Aston Villa con McKennie. “Douglas Luiz ha le caratteristiche di McKennie – ha affermato Giordano – . Per me è un ottimo giocatore, ma in questo contesto lo ritengo un acquisto inutile per la Juventus“.

Una frase che ovviamente solleva dubbi anche sull’operato di Giuntoli che ha scelto convinto il brasiliano: una mossa che per il momento non ha pagato. Douglas Luiz a parte, Giordano ha voluto commentare anche la prestazione di Vlahovic e le critiche con cui deve fare i conti: “È stato attaccato forse troppo, bisogna ricordare che ad oggi è il capocannoniere della Serie A”. L’ex centravanti ha quindi concluso: “Se ci aspettiamo che diventi come Mbappe, non lo vedremo mai, ma negli ultimi venti metri difficilmente sbaglia. In questo è tra i migliori”.