Zeman bianconero, nuovo ribaltone in panchina

Zdenek Zeman può tornare in panchina: il club bianconero ci pensa, per il boemo potrebbe esserci una nuova avventura

A volte ritornano e non è mai una notizia che lascia indifferenti. Zdenek Zeman potrebbe sedersi nuovamente su una panchina dopo l’addio al Pescara dello scorso anno.

L’allenatore boemo si era dimesso lo scorso 22 febbraio da tecnico della squadra abruzzese dopo essere stato costretto a subire un intervento chirurgico. La necessità di riposare fino al termine della stagione lo hanno spinto a dire addio alla panchina biancazzurra, ma non a chiudere con il calcio ed allora ecco che il suo nome torna di attualità per una squadra storica del calcio italiano e che sta attraversando un periodo particolarmente complicato.

Il nome di Zeman, infatti, è stato accostato alla panchina dell’Ascoli, attualmente affidata a Cristian Ledesma. I marchigiani vivono un momento difficile: dopo la retrocessione dello scorso anno, sono a centro classifica in Serie C e reduci da un punto nelle ultime due partite. La sconfitta casalinga contro la Lucchese e il pareggio contro il Carpi hanno portato all’esonero di Massimo Carrera e di tutto il suo staff. La società si è affidata all’ex centrocampista argentino, tecnico della squadra primavera, per la sfida contro il Rimini, ma il suo potrebbe essere un regno ad interim.

Ascoli, idea Zeman per la panchina

Il match si giocherà questo pomeriggio a Del Duca e potrebbe essere la prima e ultima apparizione di Ledesma sulla panchina bianconera.

La società, stando a quanto riferisce ‘sportmediaset.it’, sta valutando l’idea di affidare la squadra a Zeman che in Serie C è reduce da ottime annate. Prima i playoff con il Foggia, quindi la finale contro il Pescara due anni fa, prima della scorsa stagione e dei problemi di salute che lo hanno costretto ad abbandonare gli abruzzesi. Anche per questo l’Ascoli pensa a lui per provare a ripartire e a risalire la classifica: l’obiettivo è un immediato ritorno in Serie B, ma per riuscirci servirà una sterzata immediata alla stagione. Zeman può essere l’uomo della svolta.