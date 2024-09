Vlahovic segna e trascina la Juve, accusa a Thiago Motta: “Come si fa?”

La doppietta di Vlahovic ha consegnato una preziosa vittoria alla Juventus, ma non si placano i critici di Thiago Motta: “È assurdo”

Non è bastata la vittoria per 3-0, la sesta partita consecutiva senza subire reti (record in Serie A) e la temporanea vetta della classifica: le critiche dirette a Thiago Motta non si placano.

Uno dei più scettici riguardo all’inizio di stagione da parte del tecnico italo-brasiliano sulla panchina della Juventus è Sandro Sabatini, che sul suo canale YouTube ha analizzato in questo modo la vittoria contro la compagine di Alberto Gilardino: “Dopo un primo tempo inguardabile, in cui il migliore in campo è stato nettamente Miretti, nel secondo tempo c’è stato l’episodio che ha fatto stappare sia Vlahovic sia la Juventus. Anche per degli accorgimenti tattici di Thiago Motta, ovvero Koopmeiners deve giocare centrale, non può continuare ad essere un cursore di fascia. Kalulu rende molto meglio da terzino rispetto a Danilo, che rende molto meglio da centrale rispetto a Kalulu. E poi per me quando c’è Fagioli regista, la Juventus gioca meglio”. Le critiche più dure, però, riguardano proprio la gestione del numero 9 bianconero.

Sabatini contro Thiago Motta: “Vlahovic deve giocare sempre”

È servito il calcio di rigore per sbloccare Dusan Vlahovic, che poi si è subito ripetuto con un gol di pregevole fattura su assist di Teun Koopmeiners: il serbo si conferma un giocatore estremamente umorale, che ha bisogno di essere in fiducia per mostrare tutte le sue qualità.

Sandro Sabatini, riguardo alla gestione dell’attaccante, punge l’allenatore della Juventus: “Ma come si fa a lasciare Vlahovic in panchina dopo un tempo? Ci fosse stato Weah Thiago Motta avrebbe fatto lo stesso anche contro il Genoa? Vlahovic è uno che deve giocare, perché da un momento all’altro si sblocca, ed è assurdo pensare di sostituire Vlahovic dopo un tempo. È un valore aggiunto, una risorsa e non può mai diventare un problema da sostituire nell’intervallo”.

L’analisi del noto giornalista sull’attaccante serbo prosegue in questo modo: “Vlahovic dopo aver toccato un pallone nel primo tempo, con il rigore segnato si è stappato. È come i ragazzini, quando sbaglia i primi due tocchi lo perdi per tutta la partita, ma basta una scintilla e diventa un centravanti dominante. Non è un gioco dominante, è il centravante dominante: la Juventus ha troppo bisogno di Vlahovic“. Infine, Sabatini chiude con un altro consiglio per Thiago Motta: “Fagioli è un gran regista, è un nuovo acquisto, e secondo me è meglio di tutti gli altri”.