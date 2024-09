Rivoluzione calciomercato estivo: possibile chiusura il 15 agosto

Il mondo del calciomercato potrebbe vivere una rivoluzione storica: richiesto il cambio di data per la chiusura estiva

Ogni anno si dibatte sulla necessità di cambiare le regole del calciomercato, specialmente sulla concomitanza delle prime partite della stagione con la finestra dei trasferimenti ancora aperta. In questo senso, potrebbe arrivare una storica rivoluzione.

Sono tanti gli allenatori, italiani e non, che hanno espresso il desiderio di veder cambiare le regole e di chiudere la finestra di mercato estiva prima dell’inizio dei campionati, così da poter iniziare la stagione sul campo senza tutte le distrazioni che porta il mercato. Come spesso accade per questo tipo di rivoluzioni a livello di regolamento, tutto parte dall’Inghilterra e dalla Premier League.

Richiesta dei club di Premier League: chiudere il calciomercato il 15 agosto

Come riportato dal Times in data odierna, giovedì a Londra si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle società di Premier League che avrebbero votato a favore dello spostamento della chiusura del calciomercato estivo al 15 di agosto.

La volontà congiunta dei club della massima divisione inglese possono portano a questa clamorosa rivoluzione, che darebbe il là anche per un cambiamento analogo nelle altre federazioni. Se dovesse riuscire a cambiare in Premier League, infatti, anche in Serie A si potrebbe arrivare in poco tempo ad una rivoluzione di questa portata. Si può immaginare, quindi, un campionato in cui alla prima giornata non si vivranno più casi come quello di Ademola Lookman o Teun Koopmeiners, che hanno impattato sull’Atalanta in quest’ultima sessione estiva. Il primo passo di questa trasformazione è stato fatto, ora servirà un colloquio tra i club di Premier League e la Football Association, prima di rendere operativo questo cambiamento. Sono gli interpreti e i protagonisti del calcio europeo a chiedere questa rivoluzione e, ora, ad essere il motore di un cambiamento storico. Quindi, occhi puntati sulla Premier League e su quello che succederà nei prossimi mesi: quella che si è appena conclusa potrebbe essere l’ultima estate con una sessione di mercato ancora aperta al momento dell’inizio della stagione.