Ribaltone UFFICIALE: sconfitta a tavolino per un vizio di forma

Ribaltone clamoroso, ora è UFFICIALE: sconfitta a tavolino dopo una settimana di distanza dal match. La decisione dopo il ricorso del club

Clamoroso ribaltone a quasi una settimana dal match disputato nello scorso weekend. Ha infatti avuto successo il ricorso presentato dal club, arriva così la sconfitta a tavolino nei confronti della squadra avversaria.

È quanto successo dopo Ascoli-Crotone di Primavera 2. La partita era terminata con il risultato di 1-1, ma in settimana c’è stato il ricorso del Crotone. La società calabrese ha denunciato l’impiego da parte della squadra marchigiana di Mattia Di Salvatore, giovane calciatore nato il 24 ottobre 2008 e quindi non ancora sedicenne. In questi casi, stando al regolamento, senza autorizzazione della Lega B non sarebbe potuto scendere in campo. Il Giudice Sportivo ha così accolto il ricorso del Crotone e scelto di infliggere la sconfitta a tavolino per 3-0 all’Ascoli.

“La società ricorrente ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Ascoli utilizzato il calciatore Mattia Di Salvatore nato il 24 ottobre 2008, quindi non ancora sedicenne, senza richiedere la preventiva autorizzazione della Lega Serie B”, si legge nel comunicato diffuso dal Giudice Sportivo.

Nella nota si spiega che “un calciatore non ancora sedicenne non può essere schierato in una partita ufficiale, senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione della Lega Serie B” e “che, nel caso di specie, tale autorizzazione non era stata preventivamente richiesta”. Il Giudice Sportivo ha così deliberato “di infliggere alla Soc. Ascoli la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3“.