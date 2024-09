PAGELLE E TABELLINO ROMA-VENEZIA 2-1: Pisilli deus ex machina, Cristante al rallenty

Pagelle e tabellino di Roma-Venezia, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

ROMA

Svilar 6,5

Mancini 5. Dal 58′ Baldanzi 6

Ndicka 6,5

Angeliño 6

Celik 5

Kone 5,5. TOP Dal 58′ Pisilli 7: sembrava scontata e meritata una maglia da titolare oggi per lui, così non è stato e appena entra dimostra che Juric aveva fatto male a lasciarlo in panchina. Perché effettivamente su tre calci piazzati la prende tre volte lui e sull’ultima segna un gol da tre punti di importanza incalcolabile. E poi in questo momento ha un altro passo, un altro piglio. L’ha cambiata soprattutto lui.

FLOP Cristante 5: difficile scegliere lui visto che il suo gol cambia totalmente l’inerzia della partita. Ma analizzando la prestazione era stata di gran lunga la peggiore di tutti. Scarichissimo, a tratti Immobile schiacciato e compassato. Al rallenty, anche perché è stato l’unico dei centrocampisti centrali a giocarle tutte e tre dall’inizio. Il gol poi è abbastanza casuale, perché si trasforma in gol solo grazie alla deviazione di Busio. E lo salva da un inesorabile 4.

El Shaarawy 5

Pellegrini 5,5. Dall’80’ Paredes sv

Soulé 5,5. Dall’85’ Hermoso sv

Dovbyk 5,5

Allenatore: Juric 5,5