Nuovo show di Mourinho: pc davanti alla telecamera

Ecco cosa è successo nel corso di Antalyaspor-Fernerbahce, match che si è giocato in serata e valevole per la settima giornata di Super Lig

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Anche in Turchia, Jose Mourinho continua così a far parlare di se con gesti davvero plateali.

E’ successo anche stasera, con il Fenerbahce impegnato sul campo dell’Antalyaspor. La squadra del portoghese ha conquistato la vittoria grazie alle reti di Tadic, al 63esimo, e all’autogol di Thalisson Kelven, all’81’.

Al 78esimo, sul risultato di 1 a 0, Mourinho, però, ha deciso di mostrare a tutti uno dei suoi soliti show, destinati, in un certo modo, a fare la storia. Il portoghese ha, infatti, preso il proprio pc, con il fermo immagine di un errore arbitrale, portandolo davanti alle telecamere a bordo-campo, per mostrarlo proprio a tutti. La scena del gesto di Mourinho sono chiaramente diventate subito virali, anche se quanto fatto gli è costato il giallo, estratto dal fischietto Aydin.

Fenerbahce, inizio in salita per Mourinho

Dopo l’avventura finita male con la Roma, Jose Mourinho, un po’, a sorpresa ha deciso di ripartire dalla Turchia. Il portoghese è così sbarcato ad Istanbul per sedere sulla panchina del Fenerbahce.

Ma la sua storia con i turchi non è cominciata per nulla bene. Dzeko e compagni, infatti, sono stati eliminati ai preliminari di Champions League, dal Lille. In Europa così si è ripartiti dall’EL dove è arrivato subito il primo successo contro l’Union SG. In campionato, nella Super Lig, la squadra di Jose Mourinho è già a caccia del Galatasaray: lo scorso 21 settembre, infatti, il Fenerbahce è stato sconfitto da Victor Osimhen e compagni per 3 a 1. La vittoria di stasera, però, ha riportato i gialloblu a tre punti di distanza dal Galatasaray, che è stato fermato in casa dal Kasimpasa.

Per il Fenerbahce, dopo sette giornate di Super Lig, sono così sedici i punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio. Diciannove quelli del Galatasaray. Attenzione, però, al Besiktas di Ciro Immobile a tredici punti in classifica, ma con due partite in meno.