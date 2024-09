Napoli-Monza, tributo a Spalletti: la richiesta dei tifosi in curva

Allo stadio Maradona va in scena Napoli-Monza, ma i tifosi omaggiano Luciano Spalletti: ecco la richiesta della curva

I grandi amori non passano mai. E così è per Luciano Spalletti, rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli per la vittoria del terzo Scudetto. In soli due anni, il mister è riuscito a creare una squadra iper-competitiva, capace di interrompere l’egemonia delle tre ‘solite’ squadre del nord.

Il commissario tecnico della Nazionale ha deciso di donare la sua FIAT Panda iconica all’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, quella con le fiancate del veicolo autografate dai suoi calciatori dello Scudetto e con il Vesuvio tutto azzurro. Si tratta di un gesto d’amore per l’intera comunità, che permetterà all’ospedale di implementare i servizi sanitari a domicilio.

Luciano Spalletti, presente in tribuna allo stadio per Napoli-Monza, ha avuto un tributo dalla Curva B che prima del fischio d’inizio ha esposto lo striscione: “Luciano retta via ultras indicata…ti aspettiamo in gradinata”. Un invito a Spalletti a salire in curva in mezzo ai tifosi. Chissà se un giorno accetterà, una volta terminato il suo mandato da ct dell’Italia, accetterà questo particolare invito dei suoi sostenitori.

L’allenatore della Nazionale approfitta di quest’appuntamento di Serie A allo stadio Maradona per tenere d’occhio alcuni dei calciatori che può convocare in vista dei prossimi impegni di Nations League. L’Italia affronterà il Belgio e l’Israele. Oltre a Buongiorno e Di Lorenzo, anche Politano e Raspadori sono osservati speciali. Meret, invece, non è disponibile a causa di un infortunio muscolare. Rientrerà dopo la sosta.