La polemica tra Guardiola e il difensore fa il giro del mondo: “Siamo in guerra”

Pep Guardiola è finito al centro di una polemica che sta facendo il giro del mondo: il discorso dell’allenatore è diventato ben presto virale

Siamo a fine settembre e tutte le principali competizioni europee stanno entrando nel vivo, sia nei singoli campionati, sia per quanto riguarda i tornei internazionali. Il Manchester City ultimamente ha compiuto qualche passo falso e all’esordio in Champions League contro l’Inter si è bloccata sul risultato di 0-0, non riuscendo ad andare oltre un pareggio che ha messo in luce soprattutto le qualità dei nerazzurri più che la grande potenza offensiva dei Citizens.

Anche in Premier League le rivalità non mancano. Nelle ultime stagioni, tra le principali avversarie nella corsa al titolo c’è stato sicuramente l’Arsenal. I Gunners con Mikel Arteta in panchina hanno dimostrato di poter tenere testa anche a una squadra attrezzata per vincere tutto e con un gioco identificativo come quello della squadra di Manchester.

Anche nel recente scontro diretto che è andato in scena tra le due squadre, ne abbiamo visto delle belle, con un 2-2 finale che ha lasciato una buona sensazione nei londinesi e ha soddisfatto i tifosi per quanto riguarda lo spettacolo. Alla fine del match, però, Guardiola ha sottolineato dei comportamenti che proprio non gli sono piaciuti e se l’è presa soprattutto con un difensore avversario.

Guardiola risponde a Gabriel e alle provocazioni dell’Arsenal

Per arginare una squadra difficile come il City, c’è bisogno proprio di tutte le forze in campo, anche di provocazioni e un pizzico di gioco sporco che accendono la rivalità e hanno trovato la dura risposta del tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco. In generale, l’accusa del Manchester nei confronti dell’Arsenal è stata quella di perdere tempo e di non essere scesi in campo per fare calcio.

Il difensore dei Gunners, Gabriel Magalhaes, ha detto che ogni match in cui si gioca contro di loro la rivalità si accende e diventa come una guerra. Sono parole forti, che hanno trovato una risposta piuttosto netta e stizzita da parte di Guardiola.

🔵🔥 “You provoke me? Ok, here I’m. You want a war? Ok, now we war”. Pep Guardiola ⤵️🎥 @HaytersTVpic.twitter.com/OPYOQZw4Hd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024

”Mi provochi. Ok, eccomi qui. Vuoi la guerra, ora siamo in guerra. Gabriel lo ha detto perfettamente dopo la partita. Ha detto: questa è una guerra, siamo qui per provocare l’avversario, per mettergli pressione. Alla fine, cosa puoi fare? Quindi dobbiamo, okay, provocami, okay, ci sono!”, un discorso che è diventato subito virale anche tra i tifosi.