Gol ed emozioni a pranzo, primo stop granata: Lazio corsara a Torino, decide Noslin

Lazio corsara a Torino: granata battuti 2-3, decide la rete di Noslin nel finale di gara

La Lazio centra la prima vittoria in trasferta, il Torino la prima sconfitta in campionato. Una settimana complicata per i granata, eliminati in Coppa Italia dall’Empoli e che con questa sconfitta perdono la vetta della classifica.

Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 0-1 grazie alla rete di Guendouzi, servito perfettamente da Nuno Tavares. La prima occasione dei padroni di casa arriva al 40′, ma Provedel dice no ad Ilic. Nella ripresa la Lazio parte meglio e Paleari è decisivo in più di un’occasione. Il numero uno granata non può nulla però al 60′, quando Dia sigla il momentaneo 0-2 dopo una ottima discesa di Isaksen dalla destra. Grande momento di forma per il senegalese, al quarto gol in stagione.

Il Toro però non molla: al 67′ Adams imbuca la sfera all’angolo e riapre il match. La Lazio però resiste e ad un minuto dal termine Noslin, appena entrato in campo, sigla il suo primo gol in maglia biancoceleste. Grande risposta dell’olandese dopo il rosso rimediato in Europa League. A nulla, se non al tabellino, serve il gol meraviglioso di Saul Coco al 92′. La squadra di Baroni conquista la prima vittoria in trasferta in campionato, la seconda in stagione dopo il netto 0-3 in Europa League contro la Dinamo Kiev. Per il Torino di Vanoli, anche espulso da Sozza nella ripresa, è la seconda sconfitta stagionale. I granata perdono dunque la vetta della classifica e restano un punto dietro la Juventus e appaiati alle milanesi. Per la Lazio bel balzo in avanti: i biancocelesti agganciano l’Udinese e (momentaneamente) il Napoli, portandosi a 10 punti. Ora Baroni dovrà cercare di dare continuità e dare soprattutto un aggiustamento alla difesa: in queste prime sei giornate i capitolini hanno sempre subito gol.

Torino-Lazio 2-3

Marcatori: Guendouzi (L) 8′, Dia (L) 60′, Adams (T) 67′, Noslin (L) 89′, Coco (T) 92′.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 12; Torino*, Inter* e Milan* 11; Udinese*, Lazio* e Napoli 10, Empoli 9; Bologna* e Atalanta* 7; Verona, Fiorentina, Roma 6; Como, Genoa*, Lecce* e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2.

*una partita in più