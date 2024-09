Empoli-Fiorentina con pochi scossoni: derby toscano a reti bianche

Grande equilibrio tra Empoli e Fiorentina, ma senza troppe occasioni da rete: lo 0-0 è la più logica conseguenza

C’era grande attesa per il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, gara che negli anni ha regalato sempre emozioni e colpi di scena. Questa volta, però, il canovaccio è stato un po’ diverso, con una sfida in cui l’equilibrio ha regnato sovrano per tutti i novanta minuti, senza che le due squadre riuscissero a superarsi. Un pareggio sostanzialmente giusto, che fa felici i padroni di casa, un po’ meno gli ospiti.

Inizia meglio la Fiorentina, estremamente aggressiva, con una occasione clamorosa per Bove che da solo davanti alla porta colpisce il palo, ma a gioco fermo per un precedente fallo in attacco dei viola. La prevalenza viola dura per tutta la prima metà del primo tempo, con Kean che si procura una opportunità interessante, non riuscendo però a centrare la porta in diagonale. Riemerge progressivamente l’Empoli, che si compatta e fa girare meglio la palla. Anche se l’occasione più grande del primo tempo arriva al termine di un lungo contropiede, con Colombo che fa tutto da solo ma alla fine conclude alto.

Nel secondo tempo, l’Empoli parte meglio e ha subito due grandissime occasioni per sbloccare il match. La grande azione personale di Esposito si conclude con un sinistro che non prende il giro giusto, poi Pezzella va in percussione e chiama De Gea alla parata. Sulla respinta imprecisa del portiere spagnolo, Colombo controlla male e non riesce ad andare in tap in. La Fiorentina risponde con una conclusione di Gosens che va a lato di poco. Nel finale, è di nuovo la Fiorentina a prendere il comando delle operazioni, ma gli azzurri si chiudono bene e soffrono poco. L’Empoli resta ancora imbattuto e nelle posizioni di testa, la Fiorentina di Palladino non riesce a decollare.

EMPOLI-FIORENTINA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 12; Torino, Inter e Milan 11; Udinese, Lazio, Napoli* ed Empoli 10, Roma 9; Como 8; Bologna, Atalanta e Fiorentina 7; Verona 6; Genoa, Lecce e Parma* 5; Venezia 4; Monza* 3; Cagliari* 2.

*una partita in meno