DIRETTA Serie A, Roma-Venezia 0-0 e Como-Verona 0-0 | Grande parata di Svilar LIVE

Dopo il lunch match tra Torino e Lazio, la domenica della sesta giornata del campionato di Serie A continua con Roma-Venezia e Como-Verona

Dopo la gara pareggiata contro l’Athletic Bilbao giovedì scorso all’esordio nel nuovo format dell’Europa League, la Roma torna in campo e, per la sesta giornata del campionato di Serie A, ospita il Venezia.

Dopo il convincente esordio sulla panchina giallorossa del nuovo allenatore Ivan Juric, subentrato all’esonerato Daniele De Rossi, contro l’Udinese, 3-0 il risultato finale, i capitolini hanno tutta l’intenzione di continuare la propria marcia e andare all’assalto delle posizioni che contano in classifica. Di contro, però, i neroverdi del grande ex Eusebio Di Francesco, arrivano a questo appuntamento con il morale altissimo dopo la vittoria, la prima stagionale, ottenuta tra le mura amiche contro il Genoa di Alberto Gilardino nel turno precedente, tre punti arrivati dopo due sconfitte consecutive. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-VENEZIA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Ellertson; Pohjanpalo. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 12; Torino*, Inter* e Milan* 11; Udinese*, Lazio* e Napoli 10, Empoli 9; Bologna* e Atalanta 7; Verona, Fiorentina, Roma 6; Como, Genoa*, Lecce* e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2

*una partita in più

L’altra sfida delle 15 vede di fronte due squadre che vivono sentimenti decisamente opposti. I padroni di casa del Como, guidati in panchina da Cesc Fabregas, arrivano a questo appuntamento dopo aver sbancato il campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel turno precedente, 3-2 il risultato finale, conquistando così la prima vittoria in campionato. Di contro, i gialloblu di Paolo Zanetti, dopo un inizio decisamente convincente, due vittorie in tre partite, sono incappati in una doppia sconfitta consecutiva contro la Lazio dell’ex Marco Baroni e il sorprendente Torino di Paolo Vanoli nell’ultima gara disputata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-VERONA

COMO (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; S. Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

