DIRETTA Serie A, Napoli-Monza | Segui la cronaca LIVE

Si chiude questa lunghissima domenica dedicata alla sesta giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Napoli e il Monza

Entrambi reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia dopo aver battuto, rispettivamente, il Palermo di Alessio Dionisi per 5-0 e il Brescia di Rolando Maran per 3-1, Napoli e Monza scendono in campo per chiudere la domenica della sesta giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina da Antonio Conte, hanno cambiato pelle e ingranato la quinta dopo la sconfitta pesante patita all’esordio contro il Verona di Paolo Zanetti. Tre vittorie consecutive e un pareggio, nel turno precedente sul campo della Juventus di Thiago Motta, per gli azzurri che si candidano senza mezzi termini alla vittoria dello Scudetto. Di contro, i brianzoli dell’allenatore campione del Mondo 2006 Alessandro Nesta, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro il Bologna di Vincenzo Italiano nell’ultima gara di campionato disputata, con zero vittorie all’attivo e solo tre punti in classifica. La panchina dell’ex tecnico della Reggiana potrebbe subire scossoni in caso di prossimi risultati negativi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MONZA

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini; Djuric. All. Nesta

CLASSIFICA SERIE A: