La Juventus serve il tris: Vlahovic e Conceicao riportano i bianconeri al successo

La Juventus torna a segnare e a vincere: espugnato il Ferraris in una atmosfera surreale con gli spalti vuoti

Dusan Vlahovic decide il match di Marassi: la Juventus di Thiago Motta torna a vincere e riconquista momentaneamente la vetta della classifica.

Dopo tre pareggi a reti bianche in campionato, la Juventus torna a vincere in Serie A: la squadra di Thiago Motta – che mercoledì sarà impegnata in Champions League contro il Lipsia – espugna lo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova (a porte chiuse dopo i disordini registrati prima del derby ligure di Coppa Italia) imponendosi sul Genoa con una doppietta di Dusan Vlahovic, a segno due volte nel giro di pochi minuti nel corso della seconda frazione di gioco prima del tris calato da Conceicao nel finale.

Poco da segnalare nel primo tempo: il primo tentativo è di marca bianconera con Teun Koopmeiners pericolo al 17′ quando l’olandese dialoga bene con Nico Gonzalez prima di far partire una conclusione strozzata col destro che termina di poco a lato. Al trentaquattresimo minuto ci prova anche Dusan Vlahovic direttamente su calcio di punizione, ma il mancino del serbo termina alto sopra la traversa.

Genoa – Juventus 0-3: i bianconeri tornano al successo

Juventus subito avanti nel secondo tempo: dopo pochi minuti l’arbitro Colombo concede un calcio di rigore ai bianconeri per un evidente tocco di mano di Koni De Winter nel tentativo di anticipare Kenan Yildiz in area di rigore. Dal dischetto va proprio Dusan Vlahovic che batte Gollini, anche se il portiere del Genoa aveva intuito l’angolo. Al 55′ il serbo si ripete, questa volta su azione, trovando la doppietta con un preciso diagonale rasoterra su suggerimento verticale di Koopmeiners. Juventus più volte vicina al tris con Koopmeiners e Vlahovic, ma a calarlo è Conceicao che all’89’ trova il suo primo gol in Italia con un mancino preciso dopo un bel velo di Koopmeiners.

Genoa-Juventus 0-3

Marcatori: 48′ rig. e 55′ Vlahovic, 89′ Conceicao

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli (85′ Sabelli), Frendrup, Badelj (25′ Bohinen), Miretti (69′ Kassa), Ahanor (69′ Matturro); Pinamonti, Vitinha (69′ Ankeye). Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Vogliacco, Ekhator, Marcandalli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu (74′ Savona), Bremer, Rouhi (74′ Cambiaso); Fagioli, McKennie (61′ Douglas Luiz); Nico Gonzalez (61′ Conceicao), Koopmeiners, Yildiz (74′ Thuram); Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Cabal, Mbangula.

Ammoniti: Frendrup (G), Fagioli (J), Vasquez (G)

Arbitro: Colombo di Como

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 12; Torino, Inter* e Milan* 11; Udinese* e Napoli 10, Empoli 9; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Roma, Bologna e Atalanta 6; Como, Genoa*, Lecce* e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2.

*una partita in più