Inzaghi applaude l’Inter ma trova un difetto: “Non dovevamo essere 1-0”

Inzaghi applaude l’Inter ma trova un difetto dopo l’Udinese: “Non dovevamo essere 1-0”. Il commento nel post partita

L’Inter risponde subito presente dopo il pesante KO nel Derby contro il Milan. Vittoria per 3-2 ad Udine e vetta della classifica, al pari dei rossoneri, in attesa di Torino, Napoli e Juventus.

Simone Inzaghi ha parlato così a ‘DAZN’ nel post partita: “Oggi i ragazzi sono stati fantastici, ho fatto loro i complimenti perché siamo venuti su questo campo difficile giocando un grandissimo primo tempo. L’unica pecca non aver fatto qualche gol in più con almeno 4 occasioni nitide create. Dovevamo fare qualche gol in più perché poi succede in partite così che ne prendi due con Sommer che oggi non ha dovuto fare nemmeno una parata”.

L’allenatore dei campioni d’Italia non ha mai avuto dubbi sui suoi: “Gli occhi dei ragazzi in settimana parlavano chiaro. È un’ottima vittoria dopo una settimana delicata. Però dobbiamo fare più gol, non possiamo essere solo 1-0 su quel cross loro con cui hanno pareggiato. Bisogna cercare di capitalizzare tutto quello che si crea”. Infine sul ritorno al gol di Lautaro Martinez: “Non doveva abbattersi prima. Sappiamo cosa rappresenta per noi, e sappiamo per un attaccante quanto conta il gol”.