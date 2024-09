Infortunio muscolare, allenatore disperato: out in Champions

Brutta tegola per l’allenatore, che perde un giocatore importante a pochi giorni da un appuntamento fondamentale in Champions League

Fine settimana intenso di campionato, con un venerdì e un sabato già ricchi di anticipi, in Serie A, per le squadre impegnate tra martedì e mercoledì in Champions League. Nella seconda giornata della prima fase della massima competizione europea, le compagini nostrane andranno a caccia di risultati importanti per cercare di raccogliere punti e provare ad avanzare nella classifica unica. Ma una brutta tegola toglie, per un allenatore, uno dei componenti di spicco della squadra in vista dell’appuntamento continentale.

Mastica amaro da questo punto di vista l’Atalanta, impegnata nel match del sabato sera contro il Bologna. Partita molto dura e spigolosa sin da subito, problemi per Gasperini derivati dall’infortunio di Brescianini, che ha lasciato il campo alla fine del primo tempo per un problema muscolare.

Il giocatore ha accusato dei problemi prima al termine di una azione in area di rigore in cui, tentando di liberarsi e trovare lo spazio per calciare, ha perso il tempo e ha masticato il tiro, finendo a terra lamentando un dolore dietro la coscia sinistra, verosimilmente al flessore. Curato dai medici, si è rialzato ed è tornato in campo. Ma ha dovuto poi alzare bandiera bianca in maniera definitiva pochissimi minuti dopo. Un contrasto a metà campo lo ha visto accasciarsi nuovamente e lamentare lo stesso dolore di poco prima, ma più forte. Inevitabile, a quel punto, la sostituzione con Samardzic, le esatte condizioni del centrocampista andranno valutate nelle prossime ore con appositi esami medici cui verrà sottoposto per sancire l’entità dell’infortunio e la zona interessata. Ma la sensazione è che non possa esserci mercoledì alle 18.45 contro lo Shakhtar Donetsk e che anzi sia destinato a saltare anche qualche partita in più.