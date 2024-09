Il primo obiettivo del Milan per il 2025: investimento da 25 milioni

Il Milan ha un obiettivo ben chiaro per il 2025 per migliorare la squadra: i rossoneri sono pronti a effettuare un investimento da 25 milioni di euro

Dopo un inizio in salita, il Milan di Paulo Fonseca sta decollando sul campo e lo sta facendo grazie a una serie di prestazioni davvero convincenti che sembrano aver dato una netta sterzata alla stagione. Sicuramente dopo la sconfitta contro il Liverpool, i malumori erano ai massimi livelli, visto che la squadra rossonera non sembrava capace di reagire e blindare la difesa, con la panchina del tecnico ex Roma che era subito finita a rischio.

Il derby contro l’Inter, ora possiamo dirlo, è arrivato proprio al momento giusto per permettere ai calciatori di riscattarsi e così è successo, dato che in una delle partite più sentite per il pubblico meneghino è arrivata una prova maiuscola e una vittoria che ha gonfiato il petto dei supporters e di tutta la squadra.

Alla prova della continuità, il Milan non si è fatto trovare impreparato e sono bastati pochi minuti e un grande Theo Hernandez per regolare un Lecce che non ha saputo contenere la forza offensiva della squadra. A dare delle ottime risposte, però, è stata anche la difesa. Gabbia è stato ancora una volta tra i migliori in campo, Tomori non si discute e nelle prime gare con la nuova maglia anche Pavlovic ha dato delle risposte incoraggianti. Il primo investimento della dirigenza per il 2025 potrebbe essere, quindi, dirottato in un’altra zona di campo.

Moncada e Furlani rinforzano il Milan a centrocampo: investimento da 25 milioni

Visto le nuove certezze che riguardano la difesa, il Milan potrebbe tornare a investire sul centrocampo nel 2025, che sia a gennaio o a giugno. Dopo l’acquisto di Fofana, i rossoneri hanno cercato di blindare il reparto anche con Koné, ma la Roma è arrivata prima e ora bisognerà cercare un altro profilo utile.

Ciò che è certo è che, risparmiando proprio sulla retroguardia, la dirigenza potrebbe mettere a disposizione 25 milioni di euro per chiudere l’affare. Piace molto Samuele Ricci del Torino, ma non è detto che a questo punto quella cifra basti. Per questo, la società aspetta ancora la cessione di Ismael Bennacer per aumentare ancora il tesoretto a disposizione e regalare a Fonseca l’uomo che serve in quella zona di campo.