Comportamento offensivo e fair play violato, UFFICIALE: stangata Fifa

La Fifa ha deciso di punire in maniera pesante il calciatore che ha tenuto un comportamento offensivo e ha violato le regole del fair play finanziario

Mano pesante della Fifa che ha deciso di punire i comportamenti tenuti dal calciatore durante le ultime due partite disputate con la propria Nazionale.

Sono stati giudicati offensivi e non in linea con le regole del fair play i comportamenti tenuti dal Dibu Martinez dopo le ultime due partite disputate con la maglia dell’Argentina. Il portiere dell’Aston Villa è finito nuovamente nell’occhio dei ciclone dopo le ultime gare giocate con la propria Nazionale. L’estremo difensore celebrò la vittoria contro il Cile, lo scorso 5 settembre, ripetendo l’esultanza, che già aveva fatto discutere, fatta dopo i Mondiali del 2022.

Il calciatore si è, infatti, portato una riproduzione della coppa America all’altezza dei genitali, come fatto durante i festeggiamenti per la coppa del mondo. Ma anche nella successiva partita, Dibu Martinez ha dato modo di creare polemica. Al termine della gara contro la Colombia, infatti, l’estremo difensore ha allontanato in malo modo un cameraman che lo stava riprendendo, facendolo cadere a terra.

La Fifa sanzione Martinez: due giornate di squalifica

Un doppio comportamento che la Fifa ha voluto sanzionare in maniera pesante. Il Comitato Disciplinare della Federcalcio mondiale ha deciso, infatti, di squalificare Emiliano Martinez per due partite. Il portiere dovrà quindi saltare le prossime sfide dell’Argentina contro Venezuela e Bolivia.

Questo perché i comportamenti tenuti dall’estremo difensore sono stati ritenuti offensivi e contrari ai principi del fair play. Così è arrivata la squalifica contro cui l’AFA (la Federcalcio argentina) ha protestato con un comunicato in cui la Federazione “esprime il suo assoluto disaccordo con la edizione presa dal Comitato Disciplinare della Fifa.

C’è da ricordare come Martinez ebbe già modo di ripetere l’esultanza provocatoria in occasione della partita contro Panama, la prima dopo la vittoria del Mondiale. Anche in quell’occasione non mancarono le polemiche, ma la Fifa non intervenì per squalificarlo. Ora le cose sono cambiate ed è arrivata la squalifica da parte del Comitato Disciplinare: due partite di stop per comportamento offensivo.