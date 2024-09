Bologna formato Champions: Atalanta salva al 90′ con Samardzic

Il Bologna con una gran rete di Castro sogna il colpaccio con l’Atalanta: Samardzic pareggia al 90′ evitando un ko pesante per i nerazzurri

Lo scorso anno, è stato scontro diretto per la Champions. Bologna e Atalanta si sono ritrovate stasera, al ‘Dall’Ara’, nell’anticipo del sabato sera a precedere l’impegno europeo e dando vita a una gara vibrante. Una prodezza di Castro all’inizio del secondo tempo poteva regalare un successo pesante per i felsinei, anche per l’inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo per il rosso a Lucumì. Pagata però dai rossoblù con il pari di Samardzic al novantesimo.

Partita molto equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra, nel primo tempo. La più importante, ce l’ha l’Atalanta, con Lookman che si presenta da solo davanti a Skorupski, ma viene ipnotizzato dal portiere polacco. Il Bologna, in ogni caso, risponde colpo su colpo, con un Castro davvero molto ispirato, che apre spazi per tutti i compagni. Nella ripresa, dopo pochi secondi, è lui ad andare a concludere, con un destro a giro che non lascia scampo a Carnesecchi. La partita però cambia ancora subito dopo, con Lucumì che si fa rubare palla da De Ketelaere e lo atterra. Rapuano da’ inizialmente calcio di rigore per l’Atalanta e giallo, il Var lo fa tornare sui suoi passi. Fallo all’esterno dell’area, niente rigore ma cartellino rosso per il difensore, che lascia i suoi in dieci per oltre quaranta minuti. Sugli sviluppi della punizione successiva, Bellanova colpisce la traversa da pochi passi. Il Bologna si asserraglia nella sua metà campo, ma non rinunciando a provare a ripartire. Gasperini mette dentro tutti gli attaccanti, ma a lungo non trova pericolosità. Nel finale, però, il Bologna crolla e concede occasioni. Lookman sbaglia in diagonale, Samardzic colpisce il palo, poi un minuto dopo ci riprova e trova l’angolo opposto. Un pari che non muove la classifica più di tanto per entrambe, ma ora c’è da pensare all’Europa.

BOLOGNA-ATALANTA 1-1 – 46′ Castro (B), 90′ Samardzic (A)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 12; Torino, Inter* e Milan* 11; Udinese* e Napoli 10, Empoli 9; Lazio, Bologna* e Atalanta 7; Verona, Fiorentina, Roma 6; Como, Genoa*, Lecce* e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2.

*una partita in più