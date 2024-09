Blitz per comprare Vlahovic: alla Juventus vanno 58 milioni

Dusan Vlahovic a secco nelle ultime gare di campionato, ma non si placano i rumors di mercato sul conto del centravanti della Juventus

Dusan Vlahovic a caccia del gol perduto nella trasferta della Juventus sul campo del Genoa, che si giocherà a porte chiuse dopo gli scontri tra tifosi in Coppa Italia a margine del derby tra i Grifoni e la Sampdoria.

Il centravanti serbo non segna da quattro partite tra campionato e Champions League e in questo avvio di stagione ha timbrato il cartellino soltanto nella gara di Verona realizzando una doppietta. Poi l’ex Fiorentina si è inceppato, deludendo con le sue prestazioni in campo. Thiago Motta lo ha tirato fuori all’intervallo del big match contro il Napoli, bocciandolo dopo un primo tempo anonimo e in cui il numero 9 aveva toccato appena sei palloni. Vlahovic è atteso al riscatto già dall’anticipo di Genova e il tecnico bianconero lo ha spronato in conferenza stampa, difendendolo anche dalle critiche dell’ultimo periodo. Il serbo sarà perciò regolarmente in campo dal primo minuto e cercherà di sbloccarsi come l’intero attacco della Juve, a secco nelle ultime tre partite di campionato.

Calciomercato Juve, pressing dell’Arsenal per Vlahovic: Arteta pronto all’assalto

Sul conto di Vlahovic non si placano però anche i rumors di mercato, provenienti in particolare dalla Premier League in vista della prossima estate.

Il Dg Giuntoli ha blindato il bomber alla Continassa mostrandosi fiducioso sul rinnovo, anche se ancora tutte le parti in causa non hanno raggiunto l’intesa sul nuovo accordo, attualmente in scadenza nel 2026. Vlahovic la prossima estate sarà a un solo anno dal termine del contratto con la ‘Vecchia Signora’ e la dirigenza bianconera, oltre a evitare un possibile addio a parametro zero, vorrebbe spalmare l’oneroso ingaggio del giocatore che percepisce 12 milioni di euro (circa 23 al lordo) a stagione. La Juve conta di trovare entro la fine dell’anno un’intesa di massima con gli agenti del serbo, ma se questo non dovesse accadere occhio al nuovo assalto dell’Arsenal in estate per Vlahovic come riporta la testata ‘TeamTalk’.

Arteta è un grande estimatore del centravanti e lo avrebbe messo in cima alla lista della spesa per rinforzare il reparto offensivo dei ‘Gunners’ insieme a Wirtz del Bayer Leverkusen. L’Arsenal potrebbe così mettere sul piatto un assegno da 58 milioni di sterline (al cambio circa 70 milioni di euro) per il cartellino di Vlahovic e strappare il sì della Juventus.