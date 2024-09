Partenza a rilento, via tecnico e staff: l’esonero è UFFICIALE

Partenza a rilento che costa cara al tecnico: ufficiale l’esonero, via anche il suo staff

Otto punti in sei giornate di campionato. Un bottino troppo magro che costa caro al tecnico e al suo staff: l’esonero è infatti ufficiale.

Costa caro il pareggio contro il Carpi a Massimo Carrera. L’Ascoli ha infatti deciso di esonerare il tecnico e di affidarsi ad una nuova guida. Il sostituto sarà Cristian Ledesma, che siederà in panchina nella gara interna contro il Rimini. I bianconeri, al momento, sono al decimo posto in classifica nel gruppo B di Serie C, con 8 punti conquistati (due vittorie, due pareggi e due sconfitte). Il Pescara, primo, dista 6 punti di lunghezza e il club marchigiano punta a recuperare terreno nei confronti degli abruzzesi. C’è però da stare attenti anche alle spalle. La classifica è molto corta e la zona playoff, al momento, è lontana solo due punti.

Ascoli, UFFICIALE: esonerato Carrera, panchina a Ledesma

Da qui la decisione di esonerare Carrera, che saluta Ascoli insieme al suo staff. Il club aveva deciso di dare fiducia all’allenatore che era subentrato nel finale della scorsa stagione e che non era riuscito ad evitare la retrocessione, collezionando comunque solo due sconfitte nelle ultime nove gare di campionato.

Questo il comunicato ufficiale del club bianconero:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Massimo Carrera. Contestualmente vengono esonerati anche il Vice Allenatore Sergio Porrini e il responsabile della preparazione atletica Giovanni Saracini.

Il Club bianconero, nel salutare i tre collaboratori e ringraziarli per l’operato fin qui svolto, augura loro le migliori fortune personali e professionali.

Da oggi pomeriggio a guidare la squadra sarà Cristian Daniel Ledesma, che, in occasione della partita Ascoli-Rimini, siederà sulla panchina bianconera”.

Per Carrera si tratta del quarto esonero in carriera dopo quelli all’estero con Spartak Mosca (nel 2018, dopo aver vinto un campionato due stagioni prima) e Aek Atene (nel 2020) e quello rimediato mentre era subentrato alla guida del Bari nell’aprile 2021. Un’avventura, quella in biancorosso (all’epoca in Serie C), durata soltanto 12 giornate.