Osservato speciale in Milan-Lecce: ritorno di fiamma rossonero

Milan-Lecce, ritorno di fiamma rossonero: a San Siro sarà un osservato speciale

Dopo la vittoria nel derby, il Milan apre le danze per quanto riguarda la sesta giornata di campionato. I rossoneri ospiteranno a San Siro il Lecce. Un’opportunità per agganciare il Torino in testa alla classifica e dimostrare che la vittoria contro l’Inter può rappresentare una vera svolta nella stagione rossonera.

Fonseca è stato chiaro, quella con i giallorossi sarà una gara molto complessa. Il Lecce è reduce dal clamoroso pari interno contro il Parma e dall’eliminazione in Coppa Italia. Obiettivo cercare di svoltare e per farlo Gotti dovrà adattare la difesa. A disposizione del tecnico non ci sarà infatti Guilbert, squalificato e ci sarà quindi una novità per quanto riguarda il ruolo di terzino destro. Con tutta probabilità la posizione sarà occupata da Patrick Dorgu, che stasera a San Siro sarà un osservato speciale.

Milan-Lecce, Dorgu osservato speciale: la situazione

Il danese è un profilo che da tempo piace al club rossonero, che già in passato aveva bussato alla porta dei salentini offrendo 10 milioni di euro. Una proposta che Pantaleo Corvino aveva respinto.

Con le dovute ragioni, verrebbe da dire. Visto che il classe 2004, che ha da poco conquistato la nazionale maggiore, ha visto lievitare la sua valutazione. Il costo del cartellino è ora di almeno 30 milioni di euro. Una cifra decisamente importante. Dorgu, cresciuto tantissimo in queste stagioni, ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly. Gotti lo ha impiegato soprattutto come esterno alto, sia a sinistra che a destra, ma in altri casi anche come terzino, suo ruolo originario, anche a destra oltre che a sinistra. E stasera a San Siro potrebbe giocare proprio in difesa a piede invertito. Le prestazioni del calciatore di origini nigeriane non sono passate inosservate: pure Chelsea e Tottenham recentemente hanno bussato alla porta del Lecce, ma Corvino ha respinto anche loro.

La cifra continua ad aumentare, ma l’interesse del Milan non è diminuito e Moncada e Ibrahimovic lo seguiranno dal vivo con grande attenzione. Anche perché in casa rossonera la situazione terzini per quanto riguarda il futuro è tutta da valutare. Per i rinnovi di Theo Hernandez e Calabria non ci sono al momento novità e Dorgu, essendo vivaio Serie A, tornerebbe comodo per quel problema liste che tanto rischia di scombussolare la situazione in casa rossonera. Certo, servirà un’offerta importante, ma il Milan, che con il Lecce ha ottimi rapporti, potrebbe anche decidere di inserire qualche contropartita. Una situazione da monitorare con attenzione.