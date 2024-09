Morata convocato per Milan-Lecce, out un altro attaccante | CM.IT

Il Milan deve fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Alvaro Morata. Il punto della situazione a poche ore dal calcio d’inizio della sfida di San Siro

Poche ore e il Milan di Paulo Fonseca tornerà in campo per sfidare il Lecce, per la sesta giornata di Serie A. Il Diavolo ha voglia di dare continuità al successo di domenica sera e proprio per questo il tecnico portoghese non ha alcuna intenzione di affidarsi al turnover.

L’ex Lille non si fida dei salentini e stasera, così, spazio alla squadra che ha battuto l’Inter. C’è solo un dubbio, che Fonseca si porterà fino alla fine ed è quello legato ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha subito una contusione muscolare che gli ha creato una borsite. E’ stato lo stesso tecnico portoghese in conferenza stampa a parlare delle condizioni dell’ex Atletico Madrid, regolarmente, però, convocato. E’ molto probabile, a questo punto, che Morata vada in panchina, sedendo accanto a Fonseca, pronto a subentrare in caso di necessità .

Milan: out Okafor, la formazione di Fonseca

Al suo posto si scalda Ruben Loftus-Cheek, che contro i nerazzurri ha giocato solamente gli ultimi minuti. In posizione di trequartista potrebbe esserci lui o Tiijani Reijnders.

L’olandese sarà comunque in campo a prescindere. Non sarà nemmeno in panchina, invece, Noah Okafor. L’attaccante svizzero – come ha potuto appurare Calciomercato.it – è fuori dai convocati per via di un affaticamento. Lo svizzero proverà a recuperare al pari di Davide Calabria (out anche lui) per la partita di martedì sera a Leverkusen, contro il Bayer di Alonso, valevole per la seconda giornata di Champions League.

Per quanto riguarda la formazione contro il Lecce, come detto, niente cambi, con Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez che formeranno il quartetto difensivo davanti a Mike Maignan. Anche a centrocampo solo conferme con Youssouf Fofana e Tiijani Reijnders. A completare il reparto offensivo ci saranno ovviamente Rafa Leao sulla sinistra, Christian Pulisic sulla destra e Tammy Abraham al centro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek (Morata), Leao; Abraham. All. Paulo Fonseca.