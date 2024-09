Leao ‘inchioda’ Fonseca: “Imperdonabile”

Rafael Leao è protagonista di una grande novità nel match contro il Lecce: l’ultima mossa inchioda Fonseca, ecco cosa sta succedendo

Se c’è un top player in Serie A in grado di essere sempre al centro della scena, nel bene e nel male, è sicuramente Rafael Leao. Il campione portoghese ha scritto la storia negli ultimi anni del nostro campionato, riuscendo spesso a risultare decisivo con i suoi continui uno contro uno, la sua velocità e i gol e gli assist tipici del suo repertorio.

Il suo inizio di stagione con il Milan, però, non è stato per nulla esaltante. In molti lo criticano per il suo atteggiamento indolente e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quel cooling break vissuto totalmente in disparte rispetto al resto del gruppo, insieme a Theo Hernandez. Anche nella grande serata del derby contro l’Inter, sono stati in molti a definirlo uno dei peggiori in campo dei suoi. Stasera contro il Lecce, però, è arrivata una dimostrazione forte di Paulo Fonseca.

Fonseca sceglie Leao come capitano del Milan: molti tifosi non ci stanno

Per la partita contro il Lecce, Leao giocherà con la fascia da capitano del Milan al braccio. La mossa serve evidentemente a responsabilizzare l’esterno offensivo, che comunque ha un’anzianità in rossonero molto simile a quella di Theo Hernandez, ma sono tanti a non essere d’accordo con l’allenatore.

Come potete leggere, non sono pochi i tifosi che hanno definito la decisione ingiusta e un utente ha scritto addirittura che sarà difficile perdonare Fonseca, proprio per questa ragione.

Può disapprovare, ma fumare per Leao capitano mi sembra troppo. È un tentativo di Fonseca di responsabilizzare Rafa — Ibracadabra 10 milioni di commissioni pezzenti (@7avol1) September 27, 2024

Buonasera e benvenuti su #ComunqueMilan: finalmente dopo addirittura cinque giorni il #Milan torna in campo, con #Leao capitano svogliato e lezioso, per #MilanLecce! State con noi! Oppure no, andatevene, se pensate di stare meglio altrove, uffa. — ComunqueMilan (@ComunqueMilan) September 27, 2024

La fascia di capitano a leao non sarà facile da perdonare a fonseca — il milan è imploso (@ilfelixiano) September 27, 2024

#MilanLecce

Lo so che non sarete daccordo con me ma LEAO capitano non lo trovo assolutamente giusto. — ADRI13/1968 ❤️🖤 ⚖️ (@ADRIANO131068) September 27, 2024

Leao capitano? Mi pare di capire che Theo Hernandez non l’abbia presa benissimo. Che sia una prova che non rinnova?🤔#MilanLecce — Cerberus (@Cerberu1974) September 27, 2024

Rafa Leao el “capitán” que recibe indicaciones de Tomori porque no sabe donde está parado 🥺 — M Rodríguez (@MRodrguez112225) September 27, 2024

Sono tweet che fanno capire come i rapporti tra i tifosi del Milan e Leao non siano più quelli di un tempo, ma siamo certi che un paio di partite importanti del portoghese potrebbero subito cambiare le cose.