Juve-Vlahovic, giocatore ‘KO’: la decisione è già arrivata

Vlahovic ‘KO’, la decisione è già arrivata sull’attaccante della Juventus. Scelta fatta: che cosa sta succedendo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Juventus, oggi Thiago Motta ha provato a spegnere il caso Vlahovic per la formazione bianconera.

“Dusan sta lavorando molto bene. Per l’attaccante è importante che noi iniziamo il gioco fatto bene da dietro, arrivando bene con gli uomini giusti per metterlo vicino alla porta avversaria”, ha dichiarato il tecnico bianconero. L’ex Bologna conferma la propria fiducia nell’attaccante, ancora in scadenza di contratto nel 2026 e senza accordo per il rinnovo con il club: “Ha bisogno della squadra come la squadra ha bisogno di lui. Sta facendo bene in tante altre cose. La fase offensiva come quella difensiva è compito di tutta la squadra. Dobbiamo fare meglio, lui sarà nel posto giusto al momento giusto”. Nel frattempo, però, Vlahovic continua a far parlare di sé anche in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, il verdetto: Vlahovic via a giugno

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti del futuro alla Juventus di Dusan Vlahovic con la scadenza contrattuale fissata a giugno 2026.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! #Giuntoli al ‘Corriere della Sera’ sul rinnovo di #Vlahovic: “Un calciatore come lui, con prospettive ancora importanti, non può mai essere un problema. Il rinnovo è un obiettivo, lo faremo”. Cosa dovrebbe fare la #Juventus con il centravanti serbo? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 27, 2024

Giuntoli al ‘Corriere della Sera’ si è espresso così sul rinnovo: “Un calciatore come lui, con prospettive ancora importanti, non può mai essere un problema. Il rinnovo è un obiettivo, lo faremo”. Cosa dovrebbe fare la Juve con il centravanti serbo? Secondo il 48% dei votanti, quindi con una percentuale altissima, il classe 2000 dovrebbe essere ceduto a giugno. Rinnovo a tutti i costi per il 20% dei votanti, con la cessione a gennaio preferenza per il 28% degli utenti. Tenerlo senza rinnovo (4%) è indicata infine come l’opzione da evitare a tutti i costi. Molto dipenderà anche dalle sue prestazioni nei prossimi mesi.