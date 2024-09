Raggiunge Chiesa al Liverpool: più del doppio per l’addio al Milan

Chiesa ha debuttato ieri dal primo minuto con la maglia del Liverpool. L’ex Juve potrebbe essere raggiunto da un big del Milan

Siamo ancora alla luna di mile tra Chiesa e il Liverpool. Contro il West Ham in EFL Cup, il figlio d’arte ha giocato la prima da titolare servendo l’assist a Jota, seppur in modo del tutto involontario, del momentaneo 1-1.

Trasferitosi alla corte di Slot a fine mercato, con la Juventus che ha incassato circa 12 milioni bonus esclusi, fino a ieri sera il classe ’97 aveva disputato poco meno di 20′ contro il Bournemouth in Premier, entrando nei secondi finali della sfida di Champions col Milan.

Chiesa ha giocato al posto di Salah e dall’egiziano è stato sostituito al quarto d’ora del secondo tempo. L’ex bianconero non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, ‘colpa’ di un’estate vissuta pressoché da emarginato alla Continassa una volta rientrato dalle vacanze post Europeo.

A proposito di Salah, quella appena iniziata dovrebbe essere la sua ultima a Liverpool. Il classe ’92 è in scadenza di contratto e ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo, tra l’altro è sempre verde la possibilità di un suo trasferimento nella Saudi Pro League.

I ‘Reds’ si stanno già guardando intorno alla ricerca del miglior erede possibile del 32enne con un passato in Serie A, alla Fiorentina e infine alla Roma dove è esploso ai massimi livelli convincendo Klopp e soci a investire per lui, nel 2017, poco più di 40 milioni. Un affarone col senno di poi.

In Spagna è tornato a circolare il nome di Rodrygo come primo candidato al dopo Salah. Del resto col passare dei mesi il brasiliano rischia di faticare sempre di più nel ritagliarsi uno spazio nell’attacco stellare del Real Madrid, al quale è legato fino al 2028 con clausola da 1 miliardo.

Ma sulla lista dei papabili a raccogliere la pesantissima eredità di Salah, considerato che Perez potrebbe sparare una cifra molto elevata, possono finire anche altri nomi importanti del panorama calcistico europeo. Compreso quello di Christian Pulisic, il quale già conosce bene la Premier.

Milan, Pulisic con Chiesa: l’americano potrebbe diventare uno dei candidati all’eredità di Salah

L’esterno statunitense si è rilanciato al Milan dopo la deludente esperienza al Chelsea. Quest’anno è partito a razzo siglando 4 gol e 2 assist nelle prime sei partite. Nel derby con l’Inter è risultato tra i calciatori decisivi, mettendo a segno la rete del momentaneo uno a zero.

Il club di Cardinale ha fatto un affarone strappandolo all’alleato Chelsea per appena 20 milioni di euro. Oggi è uno dei leader tecnici in assoluto della squadra di Paulo Fonseca, un calciatore determinante pure sotto l’aspetto tattico.

Per far vacillare Red Bird e la dirigenza, probabilmente il Liverpool dovrebbe mettere sul piatto più del doppio di quanto speso dai rossoneri nell’estate 2023.