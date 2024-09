Napoli-Palermo, problema per Conte: assente il jolly

Assenza importante nella formazione di Antonio Conte per il match di Coppa Italia: salta Napoli-Palermo

Assente tra i convocati di Antonio Conte per il match di Coppa Italia valido per i sedicesimi di finale. Niente Napoli-Palermo per Michael Folorunsho, fermato a casa dall’influenza.

Il calciatore cresciuto nelle giovanili della Lazio avrebbe potuto giocare la sfida. Ha esordito in maglia azzurra contro la Juventus, dopo un’estate turbolenta. Folorunsho ha firmato prima il rinnovo fino al 2029, poi è stato messo fuori dal progetto a causa di qualche incomprensione con mister e società.

Nell’ultimo giorno di calciomercato, il centrocampista del Napoli è stato anche ad un passo dall’addio. La Lazio ha provato a riprenderselo, proponendo una formula di prestito con riscatto. Il Napoli, però, aveva altri piani per il calciatore. Il rapporto con società e mister si è ricucito solo alla chiusura della finestra estiva di calciomercato.

Folorunsho avrebbe potuto disputare l’incontro di Coppa Italia, visto che Antonio Conte ha rivoluzionato l’intera rosa in ottica turnover. Il suo ruolo da jolly lo porta ad essere versatile e utilissimo a mister Conte, sia come mediano, che come trequartista. Addirittura con la Juventus si è spostato sulla fascia mancina. Il calciatore tornerà sicuramente a disposizione in vista dell’impegno di campionato in programma domenica, sempre al Maradona, contro il Monza di Alessandro Nesta.