Napoli-Palermo nel ricordo di Schillaci: il tributo del Maradona

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Palermo, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: tributo per Totò Schillaci.

Il Napoli affronta il Palermo ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un match che rimanda chiaramente al bomber del 1990, eroe delle Notti Magiche: Totò Schillaci.

L’attaccante siciliano è recentemente scomparso a causa di una malattia. Lottava contro un tumore da tempo, e quando sembrava averlo sconfitto, si è ripresentato improvvisamente, senza pietà. Schillaci ha lasciato un ricordo indelebile per intere generazioni, specialmente per i ragazzi che hanno vissuto il Mondiale italiano del 1990.

In quell’edizione della Coppa del Mondo, Totò siglò 6 reti, tra cui una a Napoli nella semifinale tra Italia e Argentina. Un match passato alla storia, poiché allo stadio si tifava sì per l’Azzurro, ma dall’altra parte c’era anche Diego Armando Maradona.

E in occasione del match di Coppa Italia tra Napoli e Palermo (sua città natale), lo stadio Maradona ha voluto ricordare e celebrare l’ex centravanti della Nazionale italiana Totò Schillaci, con un lungo applauso e foto al maxi schermo. Dal settore ospite, quello riservato ai tifosi rosanero, è partito un coro in onore dell’ex beniamino.

Prima dell’inizio del match è stato anche rispettato un minuto di silenzio per le vittime del crollo della palazzina di Saviano, avvenuto qualche giorno fa.