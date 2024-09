Juventus-Napoli, emergono nuove immagini: i tifosi sono increduli

Juventus-Napoli non ha visto ne vincitori e ne vinti, ma gli azzurri di Antonio Conte hanno avuto modo di accogliere una nuova stella in campo. È già un rimpianto per molti

Nell’ultima giornata di Serie A, al netto del derby di Milano, a catturare l’attenzione è stato anche il big match dello Stadium tra Juventus e Napoli. Uno 0-0 non esaltante dal punto di vista dello spettacolo, ma comunque importante per misurare le ambizioni sia della squadra di Thiago Motta che di quella di Conte.

Proprio l’allenatore azzurro ha potuto trarre un’indicazione importante dalla gara in terra piemontese, e riguarda il valore di Scott McTominay, grande colpo del centrocampo per il quale lo stesso Conte ha persino cambiato modulo di gioco. Il mediano ex Manchester United si è dimostrato immediatamente un calciatore pronto per fare la differenza al fianco di Lobotka e Anguissa.

Ritmo nelle gambe, forza fisica ma anche qualità nella costruzione dell’azione con anche la propensione di andare a chiuderla andando al tiro dal limite. Un centrocampista completo che sembra già poter ripagare l’investimento fatto, e che per lo stesso Manchester United rischia di essere già un grande rimpianto.

McTominay entusiasma contro la Juventus: sorpresa tra i tifosi del Manchester United

“L’orgoglio di giocare qui è davvero speciale e quando ho saputo che il Napoli era interessato a me ho sentito il fuoco dentro di me”, ha immediatamente ammesso lo stesso McTominay ai microfoni ufficiali del club partenopeo, evidenziando poi tutta la sua enorme ambizioni.

Il classe 1996 ha già stupito per il suo valore, sbalordendo di fatto anche gli stessi tifosi dello United. A sottolinearlo è ‘Football Insider’ che evidenzia come la prestazione contro la Juventus non sia passata inosservata. Una serie di video di momenti salienti della gara dello scozzese che hanno iniziato a circolare sul web, attirando l’attenzione dei suoi ex fan, già pentiti del suo addio ai ‘Red Devils’.

McTominay è stato spesso oggetto di critiche durante la sua permanenza ad Old Trafford ed è stato di tanto in tanto il capro espiatorio di molti tifosi durante gli ultimi anni turbolenti, tuttavia sta già dimostrando alla sua ex squadra cosa è capace di dare in campo in un contesto nuovo in cui probabilmente ne verranno esaltati i valori. Il nazionale scozzese ha collezionato 255 presenze con lo United dopo aver militato nel vivaio del club, ma non è mai riuscito ad affermarsi del tutto come un giocatore inamovibile. Ora è pronto a dire la sua in Serie A, come fatto vedere a Torino.