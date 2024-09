Infortunio più grave del previsto: incubo ritiro per il top player

Bruttissima tegola per un top club d’Europa: lunghissimo stop e stagione praticamente finita. Il top player, dopo una carriera costellata da infortuni, medita di appendere le scarpe al chiodo

Il Barcellona ha fatto subito la sua scelta, convincendo Szczesny a tornare al calcio giocato dopo il ritiro in seguito al divorzio con la Juventus.

I blaugrana hanno un grosso guaio tra i pali dopo il terribile infortunio rimediato lo scorso weekend da Marc-André Ter Stegen, che nel match di campionato contro il Villarreal ha rimediato la rottura del tendine rotule del ginocchio destro dopo un’uscita solo in apparenza banale. Il portiere della nazionale tedesca è uscito in barella con le mano al volto dal campo e la diagnosi nelle ore successive è stata impietosa: stop di circa 9 mesi e stagione praticamente finita per il 32enne blaugrana.

Barcellona, Ter Stegen può lasciare il calcio dopo l’ennesimo grave infortunio

Il Barça così è corso subito ai ripari setacciando il mercato degli svincolati e alla fine scegliendo il profilo appunto di Wojciech Szczesny, che solo nelle scorse settimane aveva rescisso consensualmente il contratto con la Juve.

Il polacco nei prossimi giorni sosterrà le visite con il Barcellona e firmerà un contratto fino a giugno da 2 milioni di euro netti. Tra i candidati al vaglio del Ds Deco c’erano anche Raul Bravo e Keylor Navas, ma alla fine la dirigenza catalana ha scelto Szczesny che non ha avuto indugi nel ritornare sui propri passi e accettare la proposta del Barça. Come detto Ter Stegen rientrerà solo la prossima stagione e qui sorgono dei punti interrogativi sul 32enne portiere tedesco. L’ex Borussia Monchengladbach deve incassare l’ennesimo infortunio grave della sua carriera e, come scrive in Spagna la testata ‘Elgoldigital.com’, potrebbe anche decidere di appendere le scarpe al chiodo.

Una decisione definitiva sarà presa nei prossimi mesi, anche per quanto riguarda il futuro al Barcellona di Ter Stegen nel caso in cui dovesse continuare a giocare. Il tedesco è attualmente legato ai blaugrana da un contratto fino al 2028, con un ingaggio annuale da oltre 3 milioni netti.