Europa League, UFFICIALE: match posticipato

Europa League, a causa del ritardo dell’arrivo della squadra la gara è stata posticipata: arriva la nota ufficiale

Dopo l’exploit della Lazio, c’è molta attesa per capire in che modo Juric bagnerà l’esordio in Europa League della sua Roma. Sotto questo punto di vista, i giallorossi sono alla ricerca di conferme importanti dopo il rotondo 3-0 inflitto all’Udinese. A completare il quadro, però, non mancano le tante big impegnate in un primo turno che potrebbe dire molto sui rapporti di forza.

Tra le favorite, impossibile non menzionare il Tottenham. Al ‘Tottenham Hotspur Stadium’, gli Spurs se la vedranno con il Qarabag. Il fischio d’inizio della sfida, come da prassi, era in programma alle 21 (ore italiane). L’imperfetto è d’obbligo perché, come comunicato dall’UEFA con una nota apparsa sui propri profili ufficiali, l‘avvio dell’incontro è stato posticipato. Stando a quanto trapela dall’Inghilterra, il motivo sarebbe da ricondurre al grande traffico originatosi nell’area del nord di Londra, che avrebbe creato delle difficoltà al pullman del Qarabag per arrivare allo stadio.

Ad ogni modo, l’orario esatto in cui inizierà l’incontro non è stato ancora diramato; nel frattempo i tifosi stanno ancora prendendo posto nell’impianto di gioco. Di seguito il Comunicato Uefa: “A causa dell’arrivo in ritardo di una squadra, il calcio d’inizio della partita è stato posticipato. Il nuovo orario del calcio d’inizio verrà comunicato a tempo debito”. Vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno ulteriori novità in merito. La situazione dovrebbe comunque sbloccarsi in tempi relativamente brevi.