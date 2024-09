DIRETTA Europa League, Roma-Athletic Bilbao 0-0: fischio d’inizio! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Juric e l’Athletic Bilbao di Valverde in tempo reale

La Roma ospita l’Athletic Bilbao nella Capitale in una gara valida per la prima giornata della nuova edizione della Europa League. Una sfida tra due formazioni che ambiscono ad arrivare fino in fondo alla competizione, nonostante fossero inserite rispettivamente nella prima e nella quarta fascia nei sorteggi, che sarà diretta dall’arbitro bulgaro Kabakov.

Da un lato i giallorossi di Ivan Juric, alla sua prima panchina europea dopo l’esordio vincente in campionato di domenica scorsa contro l’Udinese che li ha fatti risalire al nono posto in classifica in Serie A, vogliono partire con il piede giusto per mettersi alle spalle la crisi dell’era De Rossi e provare ad agguantare uno dei primi otto posti della classifica generale che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Dall’altra parte i biancorossi di Ernesto Valverde, che a loro volta hanno una striscia di tre successi di fila contro Celta Vigo, Leganes e Las Palmas che li hanno proiettati in terza posizione nella Liga spagnola, vanno a caccia dei primi tre punti per candidarsi ad essere la sorpresa della manifestazione. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Now. L’unico precedente tra queste due squadre è una amichevole dell’estate di cinque anni fa: la gara finì in parità con il punteggio di 2-2 grazie ai gol di Munian e Raul Garcia per i baschi e di Kolarov e Lorenzo Pellegrini per i capitolini. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Athletic Bilbao live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Athletic Bilbao

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Kone, Cristante, Baldanzi, Angelino; El Shaarawy; Dybala, Dovbyk. All. Juric

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Prados, Ruiz de Galarreta; Inaki Williams, Gomez, Alvaro Djalo; Guruzeta. All. Valverde

ARBITRO: Kabarov (Bul)

LA CLASSIFICA DEL GIRONE: Lazio 3 punti, Galatasaray, Slavia Praga, Az Alkmaar, Bodo/Glimt, Anderlect; Hoffenheim 1, Real Sociedad, Twente, Manchester United, Midtjylland, Nizza; 0 Ajax*, Athletic Club*, Besiktas*, Braga*, Steaua Bucarest*, Fenerbahce*, Eintracht Francoforte*, Lione*, Maccabi Tel-Aviv*, Malmo*, Olympiacos*, Qarabag*, Glasgow Rangers*, RFS Riga*, Roma*, Tottenham*, Union Saint-Gilloise*, Viktoria Plzen*, Elfsborg, Porto, Ferencvaros, Paok, Ludogorets, Dinamo Kiev.

*una gara in meno