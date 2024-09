Choc dopo la partita, arbitro colpito dagli spalti: “Mi hanno preso in petto”

Arbitro aggredito mentre lascia il terreno di gioco: il direttore di gara colpito da un oggetto lanciato dagli spalti

La partita di campionato finisce tra le polemiche: oggetto lanciato contro l’arbitro al momento dell’uscita dal terreno di gioco. Finirà tutto sul referto.

Ha del clamoroso quanto accaduto in Spagna, in occasione della partita tra Espanyol e Villarreal valevole per la settima giornata del campionato di Liga. Il match, terminato con il risultato di due a uno in favore della formazione ospite (decisivo Ayoze Perez con una doppietta che ha risposto al gol di Jofre Carreras). Una partita segnata però da un censurabile episodio verificatosi al termine delle ostilità, dunque dopo il triplice fischio allo Stage Front Stadium di Barcellona.

Protagonista del disdicevole episodio, l’arbitro spagnolo Quintero González: il direttore di gara è stato infatti aggredito mentre – al termine della partita – si accingeva a rientrare negli spogliatoi. In particolar modo il direttore di gara sarebbe stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Un gesto che non è passato inosservato anche allo stesso fischietto iberico, il quale a fine partita ha spiegato quanto accadutogli.

Lancio di oggetti dagli spalti, arbitro colpito dopo la partita

In particolar modo, il direttore di gara ha spiegato: “Quando è finita la partita, eravamo ormai all’ingresso del tunnel degli spogliatoi” quando “un bicchiere di plastica di medie dimensioni pieno di liquido mi è stato lanciato addosso, colpendomi con forza il petto” ha raccontato il direttore di gara.

L’arbitro ha poi proseguito nel suo racconto spiegando che l’oggetto in questione “è stato lanciato da un tifoso che indossava la maglia della squadra di casa da sopra al tunnel”. A quel punto Quintero González ha chiesto alle forze dell’ordine e agli organi preposti di identificare il tifoso, individuato poco dopo grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti all’interne dell’impianto. Poi, una volta rientrato negli spogliatoi, Gonzàlez è stato preso in cura dagli operatori sanitari del club locali i quali hanno escluso la presenza di lesioni.

Insomma, una storia senza esiti drammatici, ma comunque una brutta pagina di sport quella consumatasi allo Stage Front Stadium di Barcellona dove i padroni di casa dell’Espanyol che ha incassato la quarta sconfitta in campionato, la seconda consecutiva dopo quella arrivata sul campo del Real Madrid e che lasciano la squadra di Manolo González a quota sette punti, con appena due lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto in classifica attualmente occupato dal Valladolid.