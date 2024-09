Addio Juve per la rivale, annuncio Wozniak su Milik | ESCLUSIVO

Futuro lontano dalla Juventus per Milik, il giornalista polacco Wozniak suggerisce una destinazione in Serie A a Calciomercato.it

Sul canale Youtube di Calciomercato.it, nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, abbiamo intervistato a lungo Dominik Wozniak, giornalista di ‘Polska Sport’. Parlando con lui della probabile nuova avventura di Szczesny al Barcellona, del momento di Zielinski all’Inter, ma anche della posizione di Milik alla Juventus.

Situazione molto particolare, quella dell’attaccante polacco in forza ai bianconeri. Inizialmente nella lista degli ‘epurati’ di Giuntoli e Thiago Motta, da cui però è uscito rapidamente, per la difficoltà della Juventus di trovare un attaccante che potesse sostituirlo, a cifre accessibili, come vice Vlahovic. Al momento, però, l’ex Napoli sta ancora recuperando con fatica da un infortunio e soltanto dopo la pausa di ottobre sarà a disposizione.

Per restare a Torino, forse, soltanto per qualche mese, prima di tornare effettivamente sul mercato e dire addio alla Vecchia Signora. O almeno, questo è il parere di Wozniak, che ritiene che gennaio sia il momento per lui di andare via: “Credo che Milik lascerà la Juventus – ha spiegato ai nostri microfoni il giornalista polacco – Ha bisogno di giocare regolarmente e di avere più minuti a disposizione di quanto sia avvenuto negli ultimi tempi e di quanto potrebbe avvenire in prospettiva. In Polonia, abbiamo bisogno che giochi più spesso da titolare, ma ad essere onesti la Juventus, con Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez e altri, ha una prima linea di tutto rispetto, con una grande concorrenza per lui”.

“Milik merita di essere titolare in Serie A”, ecco la possibile nuova squadra a gennaio

Lasciare la Juventus per quale destinazione, dunque? Le vie del mercato possono portarlo un po’ dovunque. Ma Wozniak ritiene che in Serie A ci sia ancora spazio per Milik.

“Milik ha ancora il potenziale di essere titolare in una grande squadra in Serie A”, ha spiegato Wozniak. Che ha poi lanciato una possibile suggestione di mercato: “Magari potrebbe giocarsi il posto con Dovbyk alla Roma, ma non so se questo potrà effettivamente avvenire…”. Chissà se i giallorossi ripenseranno, effettivamente, a un attaccante che avevano praticamente preso nel settembre 2020 dal Napoli, prima che l’affare saltasse improvvisamente, a visite mediche già effettuate.

