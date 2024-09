Via Vlahovic per un nuovo bomber: la scelta è presa

La scelta è stata presa: l’attaccante serbo classe 2000 via dalla Juventus di Thiago Motta, per far spazio ad un nuovo centravanti

E’ un inizio di stagione davvero particolare quello che stiamo vivendo in Serie A, in cui le big stanno faticando parecchio a fare la differenza. Così a guidare la classifica c’è il Torino di Vanoli, che aveva iniziato, pareggiando a San Siro contro il Milan, poi sono arrivate tre vittorie e un altro punto. Alle spalle dei Granata ecco Napoli e Udinese.

Serve andare ancora più giù per trovare Juventus (quarta) e Inter (sesta a pari punti con i cugini), che hanno raccolto rispettivamente nove e otto punti. Un avvio dunque complicato per le due favorite principali alla vittoria finale dello Scudetto. I bianconeri in questi giorni sono così finiti nel mirino della critica per via di un attacco sempre più sterile. Nelle ultime tre giornate, infatti, la squadra di Thiago Motta non ha trovato la via della rete. La Vecchia Signora viene esaltata per la fase difensiva, ma non per quella offensiva. Le critiche all‘Inter di Simone Inzaghi, invece, sono cominciate dopo il pesante ko contro il Milan. L’accusa principale che viene mossa ai nerazzurri è quella di avere la pancia piena. L’avvio di stagione è difficile, perché oltre al derby, l’Inter ha rischiato grosso anche contro il Monza e prima ancora contro il Genoa.

Bomber in crisi, è Vlahovic da sacrificare

A finire nel mirino della critica sono così anche i due attaccanti principi di Juventus e Inter. Dusan Vlahovic ha segnato solamente contro il Verona, poi è rimasto a secco. Lautaro Martinez, invece, non ha mai gonfiato la rete.

C’è dunque una vera e propria crisi del gol per il bomber argentino e serbo. Agli utenti di X, la redazione di Calciomercato.it, ha così chiesto chi dovrebbe essere sacrificato tra i due centravanti per far spazio ad un nuovo bomber. Chi ha preso parte al sondaggio ha così votato soprattutto per Dusan Vlahovic. Il serbo, con il 46,2%, sarebbe il calciatore da sacrificare. Lautaro Martinez, invece, ha preso la metà dei voti. C’è inoltre una buona percentuale – il 26,9% – che non venderebbe nessuno dei due. In pochissimi (3,8%), infine, si cederebbe entrambi.