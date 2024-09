Nuova Europa League, cambia format: come funziona il percorso di Lazio e Roma

Nuova veste per l’Europa League 2024-25: cambia il format della competizione con Lazio e Roma protagoniste

Aumentano le partecipanti e cambia il format: è la nuova UEFA Europa League pensata dall’organo calcistico europeo, che sfida la Superlega. In effetti, i format per i tre tornei internazionali del Vecchio Continente assomigliano moltissimo a quella competizione, per ora abbandonata, spinta da Juventus, Barcellona e Real Madrid.

All’Europa League 2024-25 partecipano 36 squadre, quattro in più delle passate edizioni. Lazio e Roma sono le uniche due italiane che proveranno a conquistare la coppa. Una prima assoluta novità è che nessuna squadra partecipante alla Champions League sarà ‘retrocesso’ in Europa League.

L’altra grande innovazione è la cancellazione della fase a gironi, nonché un calendario fatto da tutte partite diverse. Aumenta l’imprevedibilità e in teoria anche lo show. Entriamo più nel dettaglio e scopriamo come funziona la nuova Europa League.

Europa League 2024-25, nuovo format: come funziona la fase a campionato

Le trentasei squadre di Europa League disputeranno otto partite diverse ciascuna, quattro in casa e quattro fuori casa, nella cosiddetta fase a campionato. C’è una classifica unica e in base al piazzamento finale le formazioni entreranno in una determinata parte del tabellone della fase a eliminazione diretta.

I classificati dalla prima all’ottava posizione accederanno direttamente agli ottavi di finale; i club dalla nona alla ventiquattresima posizione dovranno giocarsi agli spareggi il posto nel tabellone (con gara andata e ritorno); i classificati dalla venticinquesima alla trentaseiesima posizione, invece, saranno eliminati dal torneo e non ci sarà nessuna retrocessione in Conference League. Il loro percorso europeo termina così, dopo otto partite. E’ importante sottolineare che chi terminerà il campionato dalla 9a alla 16a posizione sarà testa di serie nei sorteggi, mentre dalla 17a alla 24 sarà considerato non testa di serie.

Agli ottavi di finale, dunque, ci saranno le otto squadre prime in classifica e le otto vincenti degli spareggi. Le gare saranno tutte andata e ritorno, come tradizione vuole, tranne la finalissima che quest’anno si disputerà a Breslavia, in Polonia.

Di seguito il calendario di Lazio e Roma

Dinamo Kiev-Lazio: 25 settembre 2024, ore 21

Lazio-Nizza: 3 ottobre 2024, ore 18.45

Twente-Lazio: 24 ottobre 2024, ore 21

Lazio-Porto: 7 novembre 2024, ore 21

Lazio-Ludogorets: 28 novembre 2024, ore 18.45

Ajax-Lazio: 12 dicembre 2024, ore 21

Lazio-Real Sociedad: 23 gennaio 2025, ore 21

Braga-Lazio: 30 gennaio 2025, ore 21

Roma-Athletic Bilbao: 26 settembre 2024, ore 21

Elfsborg-Roma: 3 ottobre 2024, ore 21

Roma-Dinamo Kiev: 24 ottobre 2024, ore 18.45

Union Saint Gilloise-Roma: 7 novembre 2024, ore 18.45

Tottenham-Roma: 28 novembre 2024, ore 21

Roma-Braga: 12 dicembre 2024, ore 18.45

Az Alkmaar-Roma: 23 gennaio 2025, ore 18.45

Roma-Eintracht Francoforte: 30 gennaio 2025, ore 21