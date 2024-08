Europa League, le avversarie di Roma e Lazio: evitato Mourinho

Sorteggi di Europa League, Roma e Lazio in prima fascia: niente sfida con il Fenerbahçe di Mourinho

Come per la nuova Champions League, anche l’Europa League presenta una formula totalmente innovativa. Nove squadre per quattro fasce e otto gare totali da disputare equamente tra casa e trasferta.

Roma e Lazio, le uniche due italiane impegnate nella competizione, sono partite dalla prima fascia e hanno conosciuto i propri avversari nel corso del sorteggio che si è tenuto a Montecarlo. Entrambe le compagini capitoline hanno evitato il Fenerbahçe di José Mourinho, che quindi non tornerà, almeno per questa prima fase, in Italia da avversario. Due avversarie invece sfideranno sia i giallorossi che i biancocelesti, si tratta dei portoghesi del Braga, che ospiteranno gli uomini di Baroni e saranno invece in trasferta contro i ragazzi di De Rossi e la Dinamo Kiev, che giocherà fuori casa contro la Roma e in casa contro la Lazio.

Tra le avversarie in prima fascia la Roma ha pescato Tottenham ed Eintracht Francoforte. I giallorossi ospiteranno i tedeschi, mentre giocheranno in trasferta a Londra. Già detto del Braga, l’altro avversario della seconda fascia della Roma è l’Az Alkmaar, che i capitolini affronteranno in trasferta. In terza fascia, oltre alla Dinamo, la Roma è attesa dalla trasferta contro l’Union Saint-Gilloise. Avversarie della quarta fascia sono l’Athletic Bilbao (sfida all’Olimpico) e gli svedesi dell’Elfsborg.

Per quanto riguarda la Lazio, le avversarie della prima fascia sono Porto e Ajax, con trasferta ad Amsterdam. In seconda fascia, oltre al Braga, i biancocelesti hanno pescato la Real Sociedad, che verrà in trasferta all’Olimpico. In terza fascia, insieme alla Dinamo, ecco il Ludogorets, che la Lazio sfiderà in casa. Le due avversarie della quarta fascia sono invece Nizza (in casa) e Twente (in trasferta). Come in Champions League, si qualificano le prime 24, con le prime otto direttamente ai 16esimi di finale.