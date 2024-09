Morde l’avversario sul collo ma non viene espulso, aperta un’indagine: cosa rischia il calciatore

Morde l’avversario sul collo durante la partita, ma non viene espulso: viene aperta un’indagine. Cosa rischia il giocatore

Ci aveva abituato Luis Suarez a gesti di questo tipo e se lo ricorderà benissimo Chiellini, azzannato da un morso dell’uruguaiano durante il Mondiale del 2014. Il centravanti si era reso protagonista altre volte di un gesto simile, memorabile fu quella capitata in una partita contro il Chelsea nel 2013 con Ivanovic come vittima.

Questa volta, però, il “Pistolero” non c’entra proprio nulla e l’eco mediatico della vicenda è stato sicuramente ridotto. La posta in palio della partita era comunque alta, dato che parliamo del derby del Lancashire tra Preston North End e Blackburn Rovers. Ci troviamo dunque in Inghilterra, in Championship, non di certo quindi in un campionato fuori dal mondo, anzi.

Morde l’avversario sul collo, interviene la FA: ecco cosa rischia

In una gara senza reti, ma dall’alto tasso adrenalinico, tutto sembrava scorrere in maniera piuttosto serena, fino ai minuti finali. Owen Beck, difensore 22 del Balckburn in prestito dal Liverpool, commette un brutto fallo su Holmes, che gli costa l’immediata espulsione. Dall’intervento scellerato si accende una furiosa mischia, che porta a delle conseguenze del tutto inaspettate.

Milutin Osmajic, attaccante montenegrino classe 1999 che milita appunto nel Preston, ha perso completamente la testa. In un impeto di rabbia è andato faccia a faccia con Beck, prima di spostarsi alle sue spalle e morderlo sul collo. Le immagini hanno ovviamente ripreso tutto, ma l’arbitro, che non aveva visto la scena, ha solamente ammonito il calciatore autore del gesto inconsulto.

Lo stesso Beck si è poi rivolto all’arbitro mostrandogli il morso e l’allenatore del Blackburn, John Eustace, ha ribadito quanto avvenuto in campo anche alle telecamere nel post partita. Sull’increscioso episodio ha quindi deciso di intervenire la Football Association, che non potrà certo far correre l’episodio senza alcuna conseguenza.

Osmajic verrà senz’altro multato e squalificato. Nei prossimi giorni, dopo l’aperura dell’indagine dell’FA, si capirà l’entità della squalifica. Per lo stesso gesto, Suarez dovette rinunciare a ben 10 partite di campionato e immaginiamo che la punizione per l’attaccante montenegrino sarà praticamente la stessa. Un precedente che potrebbe quindi risolvere in fretta questo incredibile caso.