Chiellini dirigente alla Juventus: svelato il sogno nascosto

Dopo due anni lontano da Torino, Giorgio Chiellini torna alla Juventus in nuove vesti: rivelato il sogno dell’ex capitano

La Juventus riparte dalla sua ultima bandiera. Per anni si è discusso del reintegro in società di Alessandro Del Piero, che dopo aver lasciato i bianconeri da calciatore non è mai stato chiamato in causa dalla proprietà. Per lanciare il nuovo progetto Thiago Motta, la Juve richiama a sé un altro uomo super-apprezzato e riconosciuto a livello internazionale come Giorgio Chiellini.

Nel 2022 lasciò il club dopo lunghi 17 anni di lotte, successi e qualche delusione. Chiellini ha proseguito la sua carriera per una sola stagione in America, con il Los Angeles FC, riuscendo a vincere persino il campionato. Un DNA da vincente. Poi ha deciso di fermarsi, ma i primi sei mesi del 2024 li ha trascorsi sempre a Los Angeles nel ruolo di player development coach di mister Cherundolo. Ora alla Juve il compito di rappresentare la società nelle relazioni calcistiche nazionali e internazionali. Un ambasciatore e molto più. Ma tutti sapevano che prima o poi sarebbe arrivata questa chiamata. Lo ha rivelato persino il suo grande amico ed ex compagno Leonardo Bonucci.

Chiellini torna alla Juventus, Bonucci: “Non mi sorprendo”

Compagno di reparto di una vita, grande amico fuori dal campo. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Leonardo Bonucci per commentare questo ritorno alla Juventus di Giorgio Chiellini, che da oggi inizia una nuova vita nel club bianconero: “Abbiamo condiviso tanti anni in campo e fuori – ammette l’ex capitano della Nazionale – Il carattere di Giorgio, la sua idea, il suo percorso universitario ci facevano già capire quale sarebbe stato il suo ruolo una volta uscito dal terreno di gioco”.

Bonucci afferma anche che “Per me, ma penso per tutti, non è una sorpresa che Chiellini sia ritornato lì – e aggiunge – Fare il dirigente è sempre stato il suo obiettivo. Alla Juventus può sicuramente dare quel senso di appartenenza e quella conoscenza del mondo bianconero che ha fatto suo durante la carriera da calciatore”. Insomma, arrivano conferme anche da parte dell’amico Leonardo. Il sogno di Giorgio, una volta terminata la splendida carriera da calciatore, è sempre stato quello di vincere anche fuori dal campo, ma mantenendo un ruolo da protagonista con nuove vesti. In giacca e cravatta. Mettendo a servizio dei più giovani la sua esperienza. Bonucci chiude l’intervista augurando il meglio al suo amico: “Spero che questo sia solo un punto di partenza”.