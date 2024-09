Lo ha scelto l’Inter: Vicario torna in Serie A con lo scambio

L’Inter potrebbe puntare su Vicario per il dopo Sommer: il portiere del Tottenham può tornare in Italia con lo scambio

Il derby alle spalle, davanti il futuro. L’Inter vuole voltare pagina, tornare a vincere in campo ed, intanto, gettare le basi per nuove stagioni di vittorie nel futuro.

Il calciomercato non dorme mai e non lo fanno Marotta e Ausilio, i due principali uomini mercato della società nerazzurra. Dopo un’estate in cui i campioni d’Italia hanno ritoccato poco la rosa, evitando cessioni eccellenti, nel futuro le cose potrebbero cambiare. Ad oggi, ad esempio, la porta è saldamente nelle mani di Sommer che però a dicembre compirà 36 anni.

Questo è quindi il momento giusto per pensare ad un successore e Vicario è un nome che piace all’Inter già da quando giocava all’Empoli. Gli Spurs lo hanno pagato venti milioni di euro e sarebbero pronti a cederlo per 10 milioni in più. Una cifra che, riferisce ‘fichajes.net’, non spaventa i nerazzurri che potrebbero però mettere sul piatto un calciatore per ridurre o azzerare completamente l’esborso economico.

Calciomercato Inter, Pavard per Vicario: l’idea di scambio

Qualcuno ‘sacrificabile’ nella rosa a disposizione di Inzaghi c’è: l’esempio è Benjamin Pavard, arrivato lo scorso anno, che appare non essere ancora al massimo della forma.

Il francese ha giocato le ultime quattro partite di Serie A da titolare, deludendo in particolar modo nel derby, mentre Inzaghi lo ha schierato soltanto nei minuti finali in Champions League. L’ex Bayern Monaco non è certamente sul mercato, ma il suo nome potrebbe comunque essere sfruttato per arrivare proprio a Vicario. Il francese, secondo quanto si legge sul sito ‘interlive.it’, piace al Tottenham che potrebbe dare il via libera allo scambio con i nerazzurri.

Possibile affare quindi sull’asse Milano-Londra, anche se si tratta di una trattativa eventualmente per giugno e tutta ancora da impostare. Per il momento l’Inter è concentrata sul campo e sul rialzarsi dopo la pesante caduta nel derby. Una stracittadina nella quale Sommer ha dimostrato di essere ancora in forma e capace di reggere il peso della porta nerazzurra. Il futuro, quindi, è ancora tutto da scrivere, l’estate potrebbe portare novità importanti con l’ombra di Vicario sull’uscio della porta interista.