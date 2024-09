Rischia la morte dopo una sconfitta: l’ultima follia del Fantacalcio

Rischia la morte dopo una sconfitta, ecco l’ultima follia del Fantacalcio. La ricostruzione dell’accaduto che ha colpito tutti

Ha dell’incredibile quanto avvenuto in Spagna a causa del Fantacalcio. L’episodio ha colpito tutti, con il protagonista che ha addirittura rischiato di mettere a repentaglio la propria vita.

Come riportato dal portale spagnolo ‘okdiario’, un giovane si sarebbe gettato da un balcone a Vigo come “penitenza” per aver perso al Fantacalcio. Non è il primo episodio che si verifica a causa del noto gioco legato al mondo del calcio.

Già lo scorso anno, infatti, ci fu una grande rissa nel comune di Xirivella (Valencia) per un calciatore conteso. L’episodio si era concluso con il ferimento di due agenti di polizia e l’arresto di ben quattro persone. L’autore della rissa era stato un giovane di 19 anni con un disturbo comportamentale, fermato solo attraverso l’utilizzo di una pistola elettrica. Negli ultimi giorni l’ultimo, incredibile, episodio sempre in Spagna.

Spagna, si getta dal balcone per il Fantacalcio: cos’è successo

Fortunatamente il giovane è uscito illeso dal salto nel vuoto effettuato dal suo balcone, sarebbe infatti caduto di proposito sui cespugli. Rimane però il folle gesto legato ad una giornata persa al Fantacalcio.

Le immagini del salto del giovane sono diventate virali in Spagna e non solo. Inoltre, nella zona di atterraggio sarebbe stato messo anche un cuscino per evitare ulteriori danni. Una precauzione che non ha comunque tolto il pericolo infortunio per l’adolescente, visto il salto nel vuoto.