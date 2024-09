Juventus, ‘caso’ Douglas Luiz e non solo: “Via a gennaio” | ESCLUSIVO

Juventus, ‘caso’ Douglas Luiz e non solo: “Via a gennaio”. Le dichiarazioni in esclusiva anche sul futuro di Dusan Vlahovic

Non solo Vlahovic. Dopo Juve-Napoli, in casa Juventus sta tenendo banco anche il caso Douglas Luiz, vero e proprio oggetto misterioso nei suoi primi mesi in bianconero.

A TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Mirko Di Natale di ‘TuttoJuve’ ha parlato così: “Douglas Luiz? Thiago Motta ha avallato il suo acquisto, potrebbe essere una questione fisica oppure di adattamento agli schemi del tecnico. Non semplici per chi viene da un calcio differente”.

E su Vlahovic: “Non sta vivendo un gran momento, a me sembra che quando non riesce a trovare il gol si perde dal punto di vista mentale. Questo lo limita parecchio. Io non sono rassegnato su di lui. Tutti avevano il fumo negli occhi dei 17 gol con la Fiorentina, ma gli arrivavano 30 palloni a partita. Alla Juve no. Al momento Vlahovic non è un top player, deve fare uno step in più a livello mentale”.

Calciomercato Juve, Mirko Di Natale: “Danilo potrebbe valutare l’addio anticipato”

Infine, il giornalista si è espresso sulla situazione di capitan Danilo: “Fa più rumore la sua esclusione rispetto a quella di Douglas Luiz. Danilo era uno degli alfieri fino alla scorsa stagione, adesso è la riserva della riserva”.

“Via già a gennaio? Ad oggi non è convinto di andar via, ma se dovesse continuare così fino a gennaio potrebbe cambiare idea”, ha annunciato Di Natale. Prime ‘spine’ anche per Thiago Motta in casa Juventus.