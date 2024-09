Infortunio choc, torna Szczesny: l’ha chiamato il grande ex

Szczesny potrebbe far ritorno tra i pali. E’ un’idea concreta per il polacco che potrebbe fare il numero uno dopo aver appeso i guanti al chiodo

L’addio al calcio è arrivato un po’ a sorpresa. Nessuno si aspettava che Szczesny dopo la dolorosa separazione con la Juventus decidesse di appendere i guanti al chiodo.

Il polacco, come raccontato, avrebbe voluto smettere nel 2025, una volta concluso il contratto con i bianconeri. La Vecchia Signora, però, ha deciso di puntare tutto su Michele Di Gregorio, ‘obbligando’, di fatto, l’ex Arsenal a lasciare Torino. E’ arrivata la risoluzione, che sembrava propedeutica ad un nuovo contratto altrove. Ci avevano provato i club arabi, ma anche il Monza, Szczesny però ha deciso di smettere e sabato è arrivato il saluto al pubblico della Juventus.

Ma in queste ore il suo nome è tornato prepotentemente di moda. Sì perché il Barcellona è alla ricerca di un nuovo portiere dopo il grave infortunio di Marc Ter Stegen. L’estremo difensore tedesco ha di fatto chiuso la stagione dopo la rottura totale del tendine rotuleo del ginocchio destro.

Szczesny, il Barcellona ci pensa: il punto della situazione

Si sta rendendo inevitabile così un intervento sul mercato per l’acquisto di un portiere di esperienza da parte dei blaugrana. Tra i nomi fatti per la porta del club spagnolo ci sono anche Keylor Navas, Masip, Badia e Karius, ma quello che convince di più sembra essere proprio Szczesny.

Mundo Deportivo scrive della suggestione polacca, con una possibile chiamata da parte dell’ex compagno di nazionale, Robert Lewaandowski. Il portale vicino al Barcellona sottolinea anche come l’ex Juventus difficilmente torna sui propri passi. Nei prossimi giorni, dunque, capiremo se per Szczesny ci sarà davvero un ripensamento o meno. L’opportunità Barcellona non può certo essere rispedita al mittente senza pensarci su. Al polacco, ricorda MD, si sarebbero interessate anche Arsenal, Manchester United, Fiorentina e Ajax, ma senza successo.