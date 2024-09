Furia Balotelli contro Boban: “Ma chi ca*** sei?”

Mario Balotelli ha attaccato duramente Boban, commentando l’intervista fatta dopo Milan-Liverpool: parole durissime

È un Mario Balotelli scatenato quello che parla a ‘Vox to Box’ sul canale twitch di Controcalcio. L’attaccante, attualmente svincolato e in attesa di squadra, ha commentato la vittoria del Milan sul derby, soffermandosi però anche su quanto accaduto dopo la sconfitta Champions dei rossoneri contro il Liverpool.

Una sconfitta che ha messo sulla graticola Paulo Fonseca, che è stato ad un passo dall’esonero prima di riscattarsi con la vittoria contro l’Inter grazie alla rete di Gabbia nei minuti finali. Proprio l’allenatore portoghese è stato protagonista nelle interviste post partite di un confronto con Boban ed è a questo che ha fatto riferimento Balotelli, lanciando il suo attacco all’ex dirigente rossonero, schierandosi dalla parte del tecnico.

Nel suo intervento l’attaccante attacca: “Il modo che ha di parlare non lo condivido. Sembra che lui sappia tutto e che solo le sue idee siano giuste. Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca, dire a un allenatore come dovrebbe fare il suo lavoro”.

Quindi aggiunge: “Boban ce l’ha un po’ con tutti. Il modo che ha di parlare sembra che lui sa tutto e gli altri sono tutti scemi. Se lui ha un’idea, può dire: ‘mister, che dici se provavi a fare così’. Il modo in cui parla, come lo dice: ma chi c*** sei?”.

Balotelli contro Boban, scontro già in passato

Balotelli non nasconde un’antipatia nei confronti dell’ex centrocampista: “Mi sta sul ca***, posso dirlo? Ti attacca con quell’aria di superiorità, per forza di deve dare sulle scatole. Se critichi con superiorità, vaffan****”

I due erano già andati allo scontro in passato. Almeno un paio le occasioni in cui Balotelli e Boban si sono punzecchiati in diretta tv, compresa una discussione (con Marocchi) ai tempi del Milan: “Voi non capite niente di calcio” la frase che pronunciato l’attaccante diretto contro i due ex che commentavano la sua prestazione in campo.