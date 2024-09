Partita rinviata, cosa succede al fantacalcio

Non si è disputata la sfida tra Atalanta e Como, valida per la quinta giornata di Serie A: match rinviato, cosa succede al fantacalcio

Non si gioca. Dopo una lunga attesa, oltre un’ora, Atalanta-Como è stata rinviata a domani. Troppa pioggia, con il campo impraticabile, hanno spinto l’arbitro a posticipare il match.

Originariamente previsto per le 20.45, il fischio d’inizio è stato prima posticipato alle 21.45 quindi, visto l’incessante cadere della pioggia e il nuovo peggioramento delle condizioni del terreno di gioco. Il rinvio del match ha aperto il dibattito degli appassionati su cosa accade al fantacalcio in casi come questi?

Un interrogativo che non ha un’unica risposta visto che le strade da poter percorrere sono due e dipendono dalla scelta che si fa nelle rispettive Leghe. La prima soluzione è quella di attendere il recupero del match e ‘chiudere’ quindi la giornata soltanto dopo che si è disputata la partita rinviata. Un caso di semplice gestione quando il recupero, come per Atalanta-Como, è fissato a stretto giro, ma che potrebbe creare qualche grattacapo in più nel caso in cui la data venga fissata molto dopo la data originaria (si pensi ai match recuperati dopo il mercato di gennaio che potrebbero cambiare le carte in tavola).

Partita rinviata, due ipotesi al Fantacalcio

Altra strada da percorrere al fantacalcio in caso di partita rinviata è quella di assegnare il 6 politico a tutti i calciatori delle due squadre, utilizzando questi voti per calcolare il punteggio totale.

Un voto che sarà valido e quindi conteggiato anche in caso di utilizzo di modificatori. Queste le scelte possibili nel caso in cui una partita sia rinviata: non c’è quindi un’unica norma valida in ogni caso, ma è tutto a discrezione di chi ha fissato le regole del proprio campionato.