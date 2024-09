Nottata terribile per la Juventus: ecco cosa è successo all’aeroporto

Mentre la Juventus di Thiago Motta ha pareggiato contro il Napoli, la Next Gen a margine dell’ultimo weekend ha vissuto una disavventura ben peggiore

Fine settimana all’insegna dei pareggi in casa Juventus con le ‘X’ raccolte prima dalla compagine di Thiago Motta e poi dalla Next Gen. I giovani bianconeri non sono andati oltre l’1-1 in trasferta contro il Trapani per la quinta giornata di Serie C.

Un gol di Guerra nella ripresa ha portato al pareggio dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Ciotti. Nulla da fare quindi per la squadra allenata da Montero che la vera disavventura l’ha vissuta lungo la strada del ritorno verso casa.

In serata la Next Gen juventina sarebbe dovuta rientrare, ma la squadra è stata fatta scendere dall’aereo per un guasto con annessa lunghissima attesa prima della ripartenza. La nuova partenza, a seguito del problema, era inizialmente prevista per le 2, per poi essere spostata prima alle 3 ed infine alle 7 del mattino con l’imbarco avvenuto solamente alle 9.

Si è trattato quindi di una trasferta totalmente da dimenticare per i bianconeri del futuro, che hanno dovuto fare i conti con problemi ben maggiori rispetto ad un gol subito. Una notte da incubo che avrà certamente stancato e stressato i gruppo di Montero che sarà anche impegnato in infrasettimanale giovedì alle 18.30 contro il Picerno.