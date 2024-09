Napoli, UFFICIALE: infortunio Meret, quante partite salta

Il Napoli comunica l’esito degli esami medici su Meret dopo l’infortunio patito sabato: ecco l’entità dell’infortunio

Tegola per il Napoli di Antonio Conte, relativamente all’infortunio di Alex Meret. Il portiere azzurro era uscito nel corso del primo tempo contro la Juventus, sabato, per un problema muscolare, venendo sostituito da Elia Caprile.

Oggi, effettuati gli esami medici, al Pineta Grande Hospital, sull’estremo difensore dei partenopei. Il verdetto è di distrazione di secondo grado all’adduttore della coscia sinistra. Dunque, l’entità dello stop per lui è stimabile in circa un mese.

Meret ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma dovrà saltare diverse partite. Di sicuro, da qui alla pausa, i match contro il Palermo in Coppa Italia e quelli contro Monza e Como in campionato. Possibile che rimanga fuori anche nel match contro l’Empoli del 20 ottobre, con data di probabile rientro il 26 ottobre, in Napoli-Lecce.

Toccherà dunque a Caprile, nel frattempo, non farlo rimpiangere e difendere la porta azzurra al suo posto. Il classe 2001 ha comunque esordito, contro la Juventus, con buona sicurezza, anche senza dover effettuare interventi eclatanti, e lo scorso anno a Empoli ha dimostrato di essere già un portiere affidabile e di buon livello.